信義房屋社區一家支持返鄉青年開發在地遊程

信義房屋社區一家全民社造行動計畫支持返鄉青年趙孝嚴，復興花蓮大陳新村文化，她開發「大陳小花漫遊者虛實劇場」遊程，讓在地居民成為遊戲角色，帶領遊客探索大陳文化，有趣體驗也吸引旅遊Youtuber「我是Haven」探訪，她造訪在地信仰，跟著居民揉年糕、曬薑，感受最美風土人情，有感的說「社區營造原來與每個人都息息相關」。

花蓮的大陳一村為1955年江山戰役爆發，美軍協助中華民國蔣中正總統執行金剛計畫，掩護大陳島居民轉移至花蓮市美崙地區，多半從事漁業維生，共有426戶，計1,862人，是全台灣人口數最多的大陳新村，並有獨特的語言、飲食、習俗。

大陳第四代的趙孝嚴曾經在都市工作5年，2020年返鄉，將外公外婆的家作為創業基地，成立「小羊社會創新工作室」，「集大陳」品牌含義為集合大陳的文化，希望能讓在地的故事永續流傳，

在「大陳小花漫遊者虛實劇場」中，每一個角色都是真實存在的居民，下載APP後，遊客戴上耳機，隨著劇情引導，藉由解謎的過程認識大陳一村與村民。包括村子裡有全台第一個以大陳特色文化為主題的故事館，並保存了大陳人獨特的語言、信仰與文化，還有全台唯一的阮弼真君廟，走進社區裡，讓居住當地的長輩，說他們的故事。

Haven走進大陳一村，跟著居民手揉大陳年糕，品嘗獨特風味，並踏上屋頂曬薑製作薑茶，她驚喜的說「從未有這樣的體驗」，也有感的說，「多虧有信義房屋社區一家計畫支持返鄉青年團隊，這些好吃、好玩的體驗才能保留下來」。

趙孝嚴創業之初參與信義房屋舉辦的小微企業倫理長養成班計畫，透過完善計畫培植企業倫理營運理念，對社會發揮共好影響力，去年以「打造青年創生空間」獲信義房屋社區一家全民社造行動計畫幸福社區類楷模獎，將大陳一村的感恩堂整修完成後，團隊將擴編，成立大陳青年的行動空間，並串聯在地產業發展，留住年輕人，地方產業能夠生生不息。

趙孝嚴表示，不限年齡、國籍、主題，個人或團體只要對家、社區有任何想法，都可以參與信義房屋社區一家計畫，有社區一家支持，作為靠山，社區一家計畫也如「天使投資人」一般，為台灣城鄉投資希望。