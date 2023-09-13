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8月房地合一稅收寫今年新高 台中連四個月稅收王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據最新房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收金額達到39.3億元，年增25％，創下今年的單月新高，反映2016年後取得不動產的屋主與地主，轉售後不動產出現大幅增值，因此稅收金額仍居高不下，統計六都之中，台中市仍是稅收王，8月房地合一稅收達7.6億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計2016年以來建物的移轉登記超過300萬棟，隨房地合一稅制度上路時間越久，出售時適用房地合一稅的件數也越來越多，加上不動產的房價與地價都出現大漲，房地合一稅2.0也調整短期出售適用稅率，都帶動房地合一稅收增加，單月20至30億的稅收狀況越來越為普遍。

統計顯示，今年前8月平均單月稅收為28.5億元，8月稅收為39.3億元，創下今年單月新高，且年增幅度達到25%。若以各區域來看，房市熱區的台中市仍是8月的稅收王，台中市8月房地合一稅收7.6億元，年增36%，新北則是6.8億元，年增35%，台北市與桃園市都是4.4億元，台南市則也有3.9億元，高雄市4.8億元。

曾敬德指出，越來越多民眾出售時可能遇到房地合一稅問題，由於房地合一稅的節稅方式，都有一些設籍等規定，建議民眾都要先了解清楚，或者也可以利用重購退稅方式節稅，面對房地合一的稅負，民眾最好都先做好規劃。

六都與全國房地合一稅收狀況。資料來源／信義房屋
六都與全國房地合一稅收狀況。資料來源／信義房屋

房地合一 信義房屋

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