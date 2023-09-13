獨／疫後空中大戰啟動！星宇航空大舉擴充機隊 將向銀行借300億元聯貸

新一波的空中大戰發動。金融圈人士透露，星宇航空擬擴大機隊，採購7架A350-900型廣體客機的大型中長程飛機，銀行團正籌組300億元聯貸案來支應，這也是星宇航空成立以來最大規模的聯貸案，將由台灣銀行出任管理銀行，預計在第4季完成簽約。

疫後觀光商機使航空業勃發，星宇航空將大手筆採購新機。金融圈人士透露，星宇航空繼今年3月與合庫簽下40億聯貸案購置新機之後，接下來隨著二架A350-900客機在第3季交機，再由彰化銀行籌組80億元的聯貸案付款，合計去年合庫為星宇籌組40億元的聯貸，大型公股行庫目前為星宇航空籌組的聯貸規模，已達160億元。現在星宇航空再打算舉借300億元聯貸，也將使各航空公司的空中熱戰，再推向新高潮。

金融圈人士指出，數個重要聯貸案的募集，已成為星宇董事長張國煒大舉擴建機隊的重要金流。儘管先前星宇航空在今年4月發生日本航班嚴重延誤事件，但國內金融業者仍看好張國煒經營星宇航空的實力。除了身家厚實，一位大型行庫高層指出，張國煒在事件發生的第一時間諸如親上第一線致歉、全額退票等展現十足誠意的作法，可看出張國煒對於自家公司品牌的重視，因此以大型行庫為主力的金融業者仍全力支持張國煒建構新機隊所需的金流。

大型行庫分析，張國煒近一年來密集採購的空中巴士A350-900型廣體客機，非常適用於中長程航點，70%機體以碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等先進材料打造，不但可大幅降低機體重量並提高飛航安全，而且還有「減碳排」效果，因為採用最先進空氣動力設計以降低飛行阻力，至少可減少25%的燃油使用量及碳排放量，也很符合銀行業現在追求的「減碳排」融資目標。