一表看北北基桃延線站點房價 這站還有1字頭

北北基桃大生活圈有許多上班族與學生搭台鐵通勤，有些站點雖然交通時間長，但房價僅台北的半價、甚至五分之一價，購屋壓力低，房仲依據實價登錄資料，統計台鐵基隆站到桃園站，各站平均房價，基隆市各站都在1、2字頭，房價最親民，房價成長最多的是汐科站，年增8.1%，平均房價41.3萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，基隆市各站周邊新建案少，拉動價格空間有限，反而受小資族青睞，汐止及汐科火車站附近為推案重點區域，房價受台北市南港區帶動，有新案拉抬與剛性自用撐盤，平均房價站穩4字頭。

台鐵基隆站到桃園站之間，各站的平均房價涵蓋1字頭到7字頭，房價差距大，台北市松山站均價最高，每坪78.3萬元，價格最低為基隆市八堵站，每坪15.4萬元，僅松山站房價的五分之一，基隆市的台鐵5站平均房價在15.4~22.5萬元，是價格最親民的地帶，吸引買方以通勤時間換取可負擔的房價與生活空間。

住商不動產基隆七堵加盟店店長黃義隆指出，基隆市老社區多，都更整合難度高，尤其火車站周邊素地難尋，一直以來新建案的推案稀少，不容易見到房價大幅攀升，但這幾年雙北房價高漲，許多新婚、首購族移往基隆購屋，像七堵站這樣的大站，周邊機能佳，購屋詢問度很高，但此站周邊以自住為主，屋主釋出有限，因此老屋居多的情況下房價還能有漲幅。

關於近期廣為討論的基隆捷運，黃義隆也補充到，基隆捷運雖然常被提起，但議題延續二十幾年始終沒有明確動作，且捷運預定路線與目前台鐵路線相同，票價可能高於區間車，所以通勤族對捷運的期待感不如外界預期高。

綜觀各站房價漲幅，除了汐科站有8.1%的年增幅外，南樹林年增7.6%、平均房價31.1萬元，樹林站雖然今年沒有明顯成長，不過房價維持在3字頭，至於鶯歌站年增幅有7.1%，平均房價27.1萬元，單價越來越靠近3字頭。