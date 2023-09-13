民眾脫北往哪去？這三區人口增長強勁帶動房市熱
台北房價居高不下，導致許多民眾脫北轉往新北市、桃園市定居，永慶房產集團整理北北基桃十大人口淨增長行政區，其中，人口增長量最高的桃園市桃園區，房市交易量也位居第一。
根據各縣市人口統計資料，今年1-8月，桃園市人口淨成長人數為22,828人，成長相當顯著。其中又集中在桃園、中壢以及龜山三區，三行政區的人口增長數便佔了六成以上。
桃園人口的明顯增長，也帶動區域的房市熱絡。人口增長第一名的桃園區，以1,739件的房市交易量，位居人口淨增長前十名行政區中第一。至於人口成長量第二名的中壢區，房市交易量也有1,488件。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，桃園區是桃園市發展重鎮之一，不僅有多條公車路線可直達雙北地區，桃園捷運也正有三條線路在規劃、興建當中，未來可搭配 TPASS 通勤月票，讓該地區交通更加便利。而極具發展性的前景也為桃園區帶來人流。
至於中壢和龜山，陳金萍表示，中壢區大眾運輸工具包括台鐵、高鐵以及捷運系統，完善的交通也為該地帶來商業、人口紅利。龜山區的長庚生活圈則緊鄰林口區，不僅往來十分便利，也擁有強勁的醫療機能。桃園、中壢、龜山三行政區的平均房價都落在2字頭，親民的房價也吸引不少脫北民眾於此購屋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言