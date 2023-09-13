中部自地自建龍頭回饋社會 禾固營造捐款助學童教育

中部自地自建市場第一品牌禾固營造，首次舉辦「禾固盃」感恩公益餐會暨高爾夫球賽，共有225名球友參賽，400人報名餐會，董事長張啓章宣布，報名費用再加倍捐出，加上餐會畫作義賣金額，全數捐贈張秀菊基金會、暨南大學願景計畫、台灣行動菩薩助學協會，為學童教育盡份心力。

禾固營造經營自地自建市場已有27年經驗，在10多年前力求轉型，從別墅設計到營造皆為一條龍，目前作品超過300多棟，是中部唯一從事私人別墅量身定做的一條龍服務營造廠。

張啓章表示，營造廠最怕中途變更設計，工期成本難以無法控制，小包最怕中途停工，工序亂了，利潤也沒了。

但他將營造廠角色調轉為客戶與建築師的協調者，從設計初期就參與討論，對建築師使用建材、客戶對空間想法，從旁提供實務經驗、成本計算，避免客戶最後才知道美美的設計案要價不菲、又重新墮入無限改圖的恐怖循環。

而在禾固營造力求轉型十年間，也正是政府鼓勵「鮭魚返鄉」的時機點，台商興建過廠房，對自地自建也不陌生，是近年自地自建市場蓬勃發展的主因。

張啓章認為，公司現已站穩腳步，有能力回饋社會，眼見需要幫助的孩童相當多，他秉持「幼吾幼以及人之幼」的精神，舉行「禾固盃」感恩公益餐會暨高爾夫球賽，拋磚引玉。建築師、設計師、協力廠商也紛紛響應，總計有225人參與球賽，400人參與晚餐餐會，堪稱中部建築盛事。

與賽者報名費用加倍、義賣捐款，全數捐與青少年教育相關機構。其中，張秀菊基金會多年來安置7至18歲家庭失能的孩子，也教導他們學習一技之長；而暨南大學「願景計畫」則協助貧困學生大一、二安心就學，眾人的付出，值得敬佩。

現場也進行畫作、球帽義賣，眾多與會人士參與競標，氣氛相當熱絡，義賣所得捐贈給台灣行動菩薩助學協會。該會由中部建築業發起，共同認養上千名偏鄉學童，21年來發出上億元助學金，開拓孩子眼界。