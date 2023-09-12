國防產業發展協會舉辦「台灣航太暨無人機日」規模盛大

台北國際航太暨國防工業展即將登場，台灣國防產業發展協會(TW DIDA)今(12)日利用全球廠商及商務人士來訪期間，舉辦「台灣航太暨無人機日」，邀請各國外賓前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心、雷虎科技（8033）、經緯航太及漢翔航空（2634）參訪。

參訪同時，並與台灣航太暨無人機業界進行交流，簡介台灣航太及無人機產業現狀、發展前景、最新研發成果、先進科技產品，以及合作商機。

睽違4年的台北國際航太暨國防工業展將於9月14日登場，邀集了來自全球10國共近280家國內外廠商，齊聚南港展覽一館盛大展出。今天共計有來自美國、日本、韓國、土耳其、波蘭、捷克、匈牙利、法國、烏克蘭等9個國家、近40家航太暨無人機廠商，參與台灣航太暨無人機日，國內也有43家航太與無人機相關業者熱情參與盛會。

訪問團首先到訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，由廠商協進會理事長經緯航太董事長羅正方與副理事長雷虎科技董事長陳冠如接待，觀賞國內多家無人機廠商動態展示，並進行B2B商務洽談，期間各家廠商積極爭取合作商機。

訪問團隨後轉往經緯航太及漢翔公司參訪及進行商務洽談。身兼台灣國防產業發展協會理事長的漢翔航空董事長胡開宏，親自接待國外參訪嘉賓並介紹漢翔公司營運現況。

胡開宏致詞時表示，竭誠歡迎來自世界各國航太及無人機相關業者，在舉辦台北國際航太暨國防工業展前夕，參加台灣航太暨無人機日活動，與台灣航太及無人機產業進行互動。