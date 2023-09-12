星宇航空航向北美第二航點舊金山航線 9月12日正式開賣

繼洛杉磯之後，星宇航空（2646）宣布12月16日正式插旗北美第二個航點-舊金山，開航初期一週三班，並將於明年3月底起增班為每日飛航，自今（12）日起開放訂位！為歡慶盛大開航，星宇航空與視聽界翹楚Sony合作，自首航日至12月31日，凡搭乘星宇航空台北飛往舊金山的頭等艙旅客，即可獲得頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

星宇航空翟健華執行長表示，舊金山是美國人口密度第二高的城市，僅次於首都紐約。其地理位置鄰近科技重鎮矽谷，為美西重要政治經濟中心，具有大量國際商務旅運需求，且因其歷史脈絡，亞裔人口佔總人口數三分之一，星宇航空開闢舊金山航線可滿足北加往返亞洲旅客的需求，隨著舊金山的開航將使航網更加完整。星宇航空佈局北美航點，預計明年開航西雅圖，持續籌建北美航網，深耕轉機市場。

舊金山因鄰近豐富的自然資源，成為各地旅客首選的度假勝地。車程半小時即可到達穆爾紅木林國家公園，呼吸森林中的新鮮空氣，距離夏日可避暑、冬季可滑雪的太浩湖及有著壯闊瀑布山谷的優勝美地國家公園也都在車程範圍四小時以內，是時候規劃一場12月聖誕滑雪之旅，遠離城市喧囂，享受大自然。

嶄新客艙搭配超越期待的美味餐食，星宇航空長程航線自推出就廣受好評，已成為各國旅客橫跨太平洋的首選。舊金山航線將由A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，星宇航空四艙等以舒適如家的理念，打造高質感飛行體驗。頭等艙及商務艙配置全台唯一個人拉門，享有獨立空間，並配備零重力（Zero G）模式的座椅，舒緩旅途的疲勞。豪華經濟艙也以最高規格打造，寬敞座椅配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部能完整伸展，享有一段閒適自在的空中旅程。經濟艙搭載4K高畫質螢幕，可連接個人藍芽耳機裝置，讓長程飛行在不知不覺中輕鬆度過。