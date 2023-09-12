百貨業「點數行銷」受歡迎 中友購物節最大獎VOLVO轎車

台中市中友百貨公司用「點數行銷」創造商機，把以往滿千贈百的傳統優惠方式改成「滿千贈點」。今年母親節活動時，就有消費者用點數把市價149萬5千元的VOLVO休旅車開回家，這次為了搶攻中秋以及連假商機，他們在14日起舉辦的購物節活動持續這項行銷策略，最大獎升級為市價2百44萬5千元的VOLVO轎車抽獎。

中友百貨店長陳俊華說，點數具靈活性，他們在3月起就擴大「點數行銷」，消費者拿到點數可選擇在下一筆消費馬上折抵，或是在累積點數後兌換精選好禮，也可以試試手氣扣抵10點獲得1組幸運號碼，參加電動機車及VOLVO轎車抽獎。

他說，今年5月母親節檔節，就有消費者用1210點抽中市價149萬5千元的VOLVO 休旅車，真的把車開回家，因此折抵點數的優惠非常受到消費者歡迎，這次購物節檔期因此持續這項滿千贈點的回饋，預計投入1.8億元預算，業績目標預估17億2千萬元，消費者最高回饋率可達24%。

購物節有許多點數的優惠，像是14日至10月4日推出化妝品滿2千元送4百點、全館百貨服飾滿3千元送6百點、名品、珠寶、大家電滿5千元送1千點、iStore、法雅客、SAMSUNG滿1萬元送1千點，都值得消費者一試。

此外，中友購物節也與16家銀行攜手合作推出刷卡滿額，可獲贈中友電子商品禮券，消費者在購物之前可以先仔細研究手上的信用卡哪一張最為划算。

還有，即日起至24日在B棟13樓大廳舉辦的日本美食物產大展，集結34家日本美食、伴手禮與工藝品，不用出國也能享用道地美味。B2食品館以及Mia C’bon超市均推出中秋禮盒，搭配中友購物節滿千贈點、刷卡滿額禮等活動，消費者可以直接享受豐厚的紅利回饋。