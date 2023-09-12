Janet帶路！觀傳局推五感秋遊散策 邀旅客暢遊台北城

舒爽的秋天最適合走向戶外，感受季節輪轉帶來的各種繽紛色彩。台北市觀光傳播局《台北畫刊》9月號，特別邀請旅遊節目主持人Janet推薦秋日必遊景點，並提出五感秋遊散策，包含登山郊遊、藝術饗宴、音樂活動以及品嘗秋食，邀請旅客以視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺感受台北秋天多樣驚喜，暢遊台北、豐富旅遊體驗。

觀傳局表示， Janet在本期《台北畫刊》中，與讀者分享台北秋日小旅行景點，像是走訪地景豐富的陽明山國家公園，尤其秋日時分更可將美麗的山巒、海岸及芒花草原盡收眼底；至於日、夜景觀皆精彩的象山親山步道，則適合闔家出遊，也可以搭乘捷運到北投泡湯、騎乘自行車暢遊河濱，感受臺北秋日多元風情。

除了戶外活動，台北秋季也安排了各式藝文活動。觀傳局介紹，包含今年10月7日到8日將舉辦台北白晝之夜，在台北市政府及台北市議會周邊舉辦多項藝術活動，並邀請巴西藝術家在國父紀念館陳列3,000個「冰人」雕塑，以尺度極小且稍縱即逝的冰人，喚起大家對全球暖化的關注；另外，10月也有「新文化運動月」、「大稻埕國際藝術節」、「台北時裝週」等相關活動，展現臺北的多元活力。

此外，台北流行音樂中心董事長黃韻玲也分享，台北秋日將有多場音樂活動，包含台北爵士音樂節、世界音樂節、政治大學學生主辦的雨山祭，以及北流音樂生活節、台北音樂不斷電、喔北搖音樂節等各式音樂饗宴，讓大家都可以享受在台北的音樂時光，相當令人期待。

收穫了視、聽覺的饗宴，當然也不能忘了味覺的滿足。飲食作家盧怡安暢聊秋日「旬食」體驗，介紹像是走趟濱江市場採買肥美的螃蟹，煨製成鹹香滿溢的蟹黃豆腐，或是將柿餅、金香葡萄等蔬果入菜，做成「柿餅燉雞」、「金香雞球」等，都是屬於台北的秋日滋味。