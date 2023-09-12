快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

Janet帶路！觀傳局推五感秋遊散策 邀旅客暢遊台北城

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
秋季遊覽台北市大屯山助航站一帶，能將山、海、芒花和夕陽盡收眼底。北市觀光傳播局提供
秋季遊覽台北市大屯山助航站一帶，能將山、海、芒花和夕陽盡收眼底。北市觀光傳播局提供

舒爽的秋天最適合走向戶外，感受季節輪轉帶來的各種繽紛色彩。台北市觀光傳播局《台北畫刊》9月號，特別邀請旅遊節目主持人Janet推薦秋日必遊景點，並提出五感秋遊散策，包含登山郊遊、藝術饗宴、音樂活動以及品嘗秋食，邀請旅客以視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺感受台北秋天多樣驚喜，暢遊台北、豐富旅遊體驗。

觀傳局表示， Janet在本期《台北畫刊》中，與讀者分享台北秋日小旅行景點，像是走訪地景豐富的陽明山國家公園，尤其秋日時分更可將美麗的山巒、海岸及芒花草原盡收眼底；至於日、夜景觀皆精彩的象山親山步道，則適合闔家出遊，也可以搭乘捷運到北投泡湯、騎乘自行車暢遊河濱，感受臺北秋日多元風情。

除了戶外活動，台北秋季也安排了各式藝文活動。觀傳局介紹，包含今年10月7日到8日將舉辦台北白晝之夜，在台北市政府及台北市議會周邊舉辦多項藝術活動，並邀請巴西藝術家在國父紀念館陳列3,000個「冰人」雕塑，以尺度極小且稍縱即逝的冰人，喚起大家對全球暖化的關注；另外，10月也有「新文化運動月」、「大稻埕國際藝術節」、「台北時裝週」等相關活動，展現臺北的多元活力。

此外，台北流行音樂中心董事長黃韻玲也分享，台北秋日將有多場音樂活動，包含台北爵士音樂節、世界音樂節、政治大學學生主辦的雨山祭，以及北流音樂生活節、台北音樂不斷電、喔北搖音樂節等各式音樂饗宴，讓大家都可以享受在台北的音樂時光，相當令人期待。

收穫了視、聽覺的饗宴，當然也不能忘了味覺的滿足。飲食作家盧怡安暢聊秋日「旬食」體驗，介紹像是走趟濱江市場採買肥美的螃蟹，煨製成鹹香滿溢的蟹黃豆腐，或是將柿餅、金香葡萄等蔬果入菜，做成「柿餅燉雞」、「金香雞球」等，都是屬於台北的秋日滋味。

秋蟹特別飽滿鮮美，濃稠的蟹黃令人垂涎。圖／盧怡安
秋蟹特別飽滿鮮美，濃稠的蟹黃令人垂涎。圖／盧怡安
《台北畫刊》9月號邀請讀者在秋季感受台北由白至夜、從市區到郊外的多元面貌。北市觀光傳播局提供
《台北畫刊》9月號邀請讀者在秋季感受台北由白至夜、從市區到郊外的多元面貌。北市觀光傳播局提供

陽明山 Janet 觀光

延伸閱讀

打開五感、走讀魯凱神話藝術村 青葉部落小旅行499元

觀傳局：延長住房至22日 已尋覓一間旅館長期安置

向韓客招手 北市觀傳局率團赴首爾點燃赴台熱潮

微笑甲安埔海線特展今登場 4大展區五感體驗

相關新聞

台灣金聯標售北港工業園區土地 公告底價33.8億元10月17日開標

經歷10多年債權取得、重整、破產等法律程序處理，以及清理廢棄物，原本是萬有紙廠的雲林的北港工業園區今天起公開標售，台灣金...

王品嚴選水餃賣破3千萬 百位鐵粉免費看「他馬克老闆」

王品（2727）旗下「王品嚴選」水餃上市即熱銷，開賣一年就締造超過3,000萬元營收，並獲得電影「他馬克老闆」邀請合作，...

基本工資上漲 但7成5上班族今年沒加薪、四分之一的人五年沒加薪

勞動部上周召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元、時薪從176元調到183...

歷經10餘年重整後標售 北港萬有紙廠土地底價33.8億

台灣金聯資產管理公司今日宣布，將釋出面積4.5萬餘坪（15公頃）位於雲林之北港工業園區（曾為全台三大紙廠之一的萬有紙廠）...

北台八縣市產業論壇今登場 喊話中央協助土地能源及淨零問題

北台八縣市產業年會今於新北開幕，各縣市副市長或秘書長皆出席，並聚焦產業發展與區域經濟議題，包含招商上遇到土地及能源問題，...

貿易局攜紡拓會 協助臺灣設計師搶巴黎時裝市場商機

全球服裝產業最重要的SS24採購季節即將開跑，由經濟部貿易局攜手紡拓會規劃辦理的永續時尚整合行銷推廣活動，於9月2日至4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦