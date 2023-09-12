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王品嚴選水餃賣破3千萬 百位鐵粉免費看「他馬克老闆」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「王品嚴選」水餃兼具份量與美味，一年銷售突破20萬包，帶來超過3000萬元業績。圖/王品集團提供
「王品嚴選」水餃兼具份量與美味，一年銷售突破20萬包，帶來超過3000萬元業績。圖/王品集團提供

王品（2727）旗下「王品嚴選」水餃上市即熱銷，開賣一年就締造超過3,000萬元營收，並獲得電影「他馬克老闆」邀請合作，於片中作為「上班糧食」亮相。王品並推出贈票活動，凡購買王品集團零售商品，到「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄消費發票，可抽「他馬克老闆」電影特映會門票，總計招待100名幸運兒。

王品集團發展零售有成，諸如「石二鍋」烏龍麵、「西堤牛排」醬料大獲好評，去年夏天首度開賣「王品嚴選」冷凍水餃，重達28克的巨大爆汁水餃兼具份量與美味，短短一年即銷售突破20萬包，帶來超過3,000萬元業績。

一顆水餃就包含澱粉、肉類與蔬菜，烹調食用都方便，因此也被譽為「最佳糧食」，「王品嚴選」水餃挾著超人氣，獲得喜劇電影「他馬克老闆」邀約合作，將在電影中亮相，扮演上班族主角群的重要糧食。

「王品嚴選」也回饋鐵粉免費看電影，即日起到9月18日期間，購買任一王品集團零售商品，不限通路、不限金額，到「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄發票，登錄成功就可獲得「他馬克老闆」電影特映會門票的抽獎機會，一張發票可獲得一次抽獎機會，每人登錄張數不限。總計將招待100名粉絲免費看電影。

不只加碼電影票，「王品嚴選」寵粉大放送，只要在9月1日至10月31日期間購買王品集團零售商品的購物發票，都可上「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號登錄，可再參與第二波抽獎，獎項包含「他馬克老闆」電影周邊商品、LINE點數500點等好禮。

「他馬克老闆」電影特映會將於9月23日週六晚上，在台北信義威秀影城舉行，男主角盧廣仲和王品集團董事長陳正輝也將驚喜現身，陪百位粉絲一同看電影。

王品集團 電影 LINE 消費

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