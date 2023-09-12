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台南房價天花板再改寫 「浩瀚無極」成交一坪57萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
平實重劃區街景。記者游智文攝影
平實重劃區街景。記者游智文攝影

台南房價天花板再度改寫！根據內政部實價登錄最新揭露，位於台南平實重劃區預售案「浩瀚無極」，今年7月，9樓戶以總價3,328萬元成交，每坪單價達57萬元，超越同為平實重劃區預售案「世界巨星」去年5月締造的每坪55萬元紀錄，再創台南房價新高。

浩瀚無極位於東區中華東路一段、瑞祥街口，個案規畫樓高28層，地下5層，33到63坪，以3~4房為主，總戶數達885戶，為台南指標造鎮大案。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，，平實重劃區目前區內皆為預售案，重劃區擁有地段與商業發展優勢，鄰近南紡購物中心、榮總台南分院，未來更有捷運平實營區轉運站的交通便利前景，整體生活機能佳、未來性看好，也讓區內建案具備創價實力，房價屢創新高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南科為台南帶來就業機會及高收入人口，帶動台南新案市場發展旺盛，大樓建案多以預售推案為主，過去三年房價大躍進，從二、三字頭，一舉躍升四、五字頭。

她表示，受平均地權條例修法上路，雖影響整體預售交易表現降溫，不過，具備發展議題的熱區，地段增值性高、個案規劃條件如佳，仍磁吸買盤持續創價進場，以該區目前房市表現，未來房價有機會再創高。

平實重劃區街景。記者游智文攝影
平實重劃區街景。記者游智文攝影

房價 重劃區 建案

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