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獨／新創平台 FunNow 宣布 換股合併東南亞最大餐廳預訂平台 Eatigo

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣新創FunNow換股合併東南亞最大餐廳預訂平台Eatigo，Eatigo將在董事會取得一席董事，雙方創辦團隊完成合併案後合影。FunNow／提供
台灣新創FunNow換股合併東南亞最大餐廳預訂平台Eatigo，Eatigo將在董事會取得一席董事，雙方創辦團隊完成合併案後合影。FunNow／提供

台灣新創業者積極進入東南亞市場頗有斬獲。本土新創、即時預訂都會享樂平台 FunNow（曙客）宣布，以換股方式全額併購東南亞最大餐廳預訂平台 Eatigo，合併後立刻取得泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港等五大市場，FunNow 透過收購繼續衝刺東南亞市場，以短期內成為東南亞第一生活娛樂預定平台為目標。

FunNow 成立時就以國際市場為目標，共同創辦人暨全球策略長張家甄表示，FunNow 在疫情前計畫進入東南亞市場，第一站為馬來西亞，2020年底、疫情時收購馬來西亞第一大餐廳預定平台業者 TABLEAPP；後續收購台灣的行程平台 Niceday。疫後持續開發東南亞市場，去年底進入泰國，以即時預定按摩服務為主要業務。

她指出，疫情期間不少東南亞優質新創受到旅行限制、觀光客銳減的衝擊，經營出現困難，FunNow 在泰國衝刺業務時就想與 Eatigo 合作，但雙方洽談後，有了更緊密合作想法，合作變合併。經過近一年的評估後決定換股收購Eatigo，Eatigo 團隊未來加入 FunNow 成為大股東，將取得一席董事，由 Eatigo 執行長 Michael Cluzel 擔任，新公司董事長仍為 FunNow 共同創辦人暨執行長陳庭寬擔任。

Eatigo 成立於2013年，2016年引入大股東、旅遊評論平台 TripAdvisor，是東南亞市場知名的餐廳折扣預定平台，在泰國與香港市占第一、在其他地區也是該業務主要業者。Eatigo 主打定位折扣優惠，根據離峰、尖峰時間或是平日、假日，提供不同折扣優惠，最高可打對折，業務涵蓋飯店餐廳、連鎖餐廳甚至小型店家，被稱為「東南亞吃飯省錢必備神器」。

根據規劃，併購後 Eatigo 團隊加入 FunNow，持續經營餐廳預定平台。張家甄指出，雙方的合併非常互補，FunNow 透過併購補強在既有市場馬來西亞、泰國、香港的業務，同時有餐廳預訂和生活娛樂服務預定業務；並藉此擴展新加坡與菲律賓的新市場，未來 FunNow 也會藉由 Eatigo 的資源，加速進入新加坡、菲律賓兩市場。FunNow 也經營日本餐廳即時訂位服務，主要在東京、琉球、關西等地點提供服務，張家甄說，站穩東南亞市場後，將積極導流東南亞用戶串接使用日本的服務，擴大營收。

FunNow 成立八年，吸引不少國際股東，A輪有中華開發資本、達盈管顧、三普旅遊集團、日本 CSV Venture Fund 等股東投資，2021年底完成1,500萬美元（約新台幣4.2億元）B輪募資，由馬來西亞 Perfect Hexagon Commodity and Investment Bank 與韓國創投 Ascendo Ventures 共同領投，新股東加入 PChome 網路家庭、 KKday 及緯創資通。

東南亞 股東 併購 新創企業

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