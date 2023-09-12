統一疫後打乳品戰 睽違多年推新系列「AB+優格」

統一（1216）疫後打乳品戰，深耕優酪乳市場多年，以雷特氏®B菌打出天下的統一AB優酪乳，有雙項國家健康食品認證，為了搶攻優酪乳優格50億元大餅，睽違多年，宣布即日起在全台7-ELEVEN推出全新系列「AB+優格」新品，兩款口味分別為「綜合莓果優格」與「無加糖優格」。

AB+優格採用國際知名益生菌「雷特氏®B菌」，長期食用能幫助維持消化道機能，同時特選其他優質原料，開發出既能滿足消費者挑剔味蕾，又健康美味的優格產品。

「綜合莓果優格」有藍莓、覆盆莓、蔓越莓三種莓果，有酸甜莓果風味與細緻的優格均勻混和，加上QQ椰果，在嘴中增添口感，也添加養顏成份「花青素」。

而近年來健身風潮興起，AB+優格針對愛健身、重視飲食健康、或在飲食控制的消費者打造「無加糖優格」，不添加糖、香料、色素等，營養師也認為這款每杯有八克蛋白質，適合讓健身族群當作日常飲食安排或是運動前後的小點心。無加糖優格也可依據個人喜好，自行搭配水果、堅果、燕麥穀物等佐料。