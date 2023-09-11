新創Klook全年訂單總額達30億美元 創最強一年

隨著疫情放緩，旅遊市場迎來強勢復甦；全球領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook在創立九周年同時，宣布獲得至今以來最亮眼的業績表現。在亞洲開放旅遊的第一年內，全年訂單總額達30億美元（約新台幣900億元），和2019年疫情前相比成長達3倍，是迄今表現最強一年。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍表示，2023年充滿了旅遊強韌精神，儘管整個亞太旅遊市場仍處於早期復甦階段，尚未恢復的航班限制市場成長力道，但積極出走的動能仍驅動市場復甦，Klook也取得了驚人的業務成長，整體業績和疫情前相比飆升3倍。成長動能主要來自多種附加產品組合和服務，包括鐵路車票、租車、Stay+飯店套裝方案或獨特體驗等。預期2024年航班將全面恢復，旅遊成本將更加經濟實惠，屆時市場需求將會提升至另一個層次，進一步強化Klook作為亞太區體驗優先平台的強勢領先地位。」

Klook最新一項針對亞太地區12個地區的旅客偏好的研究《旅遊脈動大調查》，其結果顯示「體驗」已經成為年輕旅客嚮往的新「貨幣」，其中85%的M世代（千禧世代）和Z世代旅客願意花費和投資在獨特體驗上；隨著年輕旅客將體驗行程作為他們旅行的優先考量，並樂於在社群平台上挖掘和分享，Klook也加大在社群內容行銷的關注和投入，並且推出業界領先、以社群媒體為核心的聯盟計畫「Klook Kreator」，Klook幾乎將所有廣告預算從傳統媒體轉向數位內容和社群創作者，這也是Klook第一個由社群和用戶原創內容（UGC）驅動的線上活動。