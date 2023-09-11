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蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院完成履勘 提出六項改善事項

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
本路段完工啟用後可串聯嘉義高鐵站、蒜頭糖廠、故宮南院，讓民眾一日之內體驗南北故宮、蒜頭糖廠的不同風貌，打造出「特色、趣味、具話題性」之特色觀光五分車路線。交通部提供
本路段完工啟用後可串聯嘉義高鐵站、蒜頭糖廠、故宮南院，讓民眾一日之內體驗南北故宮、蒜頭糖廠的不同風貌，打造出「特色、趣味、具話題性」之特色觀光五分車路線。交通部提供

交通部依「鐵路運輸系統履勘作業要點」規定已於今(11)日完成蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院履勘作業。履勘小組共提出之改善事項計六項，分別為「營運前須改善事項」兩項、「一般注意改善事項」一項及「後續建議改善事項」三項。

交通部表示，「營運前須改善事項」部分，將函請台糖公司確認辦理完成改善，並待改善情形報部核准後，方得通車營運；另「一般注意改善事項」部分，請台糖公司持續辦理改善並自行列管；「後續建議改善事項」則請台糖公司辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

本次履勘範圍為蒜頭糖廠至故宮南院（延駛路線長395公尺），鋪設軌道及設置號誌設施、新設置故宮南院站（平面）、行經三處平交道。各項工程業已完竣，且經鐵道局及台糖公司辦理竣工檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」第3點規定，確認已達營運要件，於今年8月16日報請交通部派員履勘。

為本次履勘作業，交通部路政司於9月1日就台糖公司提送本次履勘受檢文件準備情形，進行形式審查，確認受檢文件之準備狀態，於9月6日由路政司長林福山擔任召集人，邀請專家學者三人組成之履勘小組召開前置會議，並於今(11)日進行綜合簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、綜合組討論及總結會議。

本次模擬演練情境主要是假日期間，蒜頭糖廠五分車行駛在故宮園區平交道時撞擊闖越平交道之園區接駁車，現場園區接駁車毀損、駕駛員受傷，平交道設備損壞、路線中斷預計兩小時，相關緊急應變措施。本次模擬演練順利完成。

本路段完工啟用後可串聯嘉義高鐵站、蒜頭糖廠、故宮南院，讓民眾一日之內體驗南北故宮、蒜頭糖廠的不同風貌，打造出「特色、趣味、具話題性」之特色觀光五分車路線，促進地方觀光發展。

交通部今(11)日完成蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院履勘作業，履勘小組共提出改善事項計六項。交通部提供
交通部今(11)日完成蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院履勘作業，履勘小組共提出改善事項計六項。交通部提供

故宮南院 台糖 交通部

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