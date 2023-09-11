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華航營收／8月刷新歷年同期新高 客運108億元、年增336%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團8月份合併營業收入為162.82億元，較去年同期增加35.26億元，增幅27.64%，為歷年同期最高。其中，客運收入為108.13億元，較去年同期增加83.32億元，增幅335.83 %。

暑期旅運需求暢旺，華航全線載客率維持8成以上水準，尤以歐美航線為客收主力，8月訂位超過9成，另東北亞航線增班也助益營收成長。華航積極佈局航網，9/18起開航台北-熊本航線，飛航東北亞每周達 170 個班次，看好中秋、雙十連假出遊需求，展望下半年營運正向可期。

8月貨運收入為42.71億，月增2.02 %，8月中旬後逐步轉為旺季，季節性生鮮蔬果運送需求增加，貨運價格回穩微幅上升。隨雙11、感恩節、耶誕節等購物促銷活動陸續提前展開，可望帶動另一波電商網購運送高峰，進而擴大空運主力貨源消費型電子產品的出貨量。

航線 華航

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