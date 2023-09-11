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捷運三鶯線通車前效應 媽祖田站最猛、三年噴漲36.8%

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

捷運三鶯線衝2025年完工，首列車已經在日前進駐三峽機廠，宣告列車明年將進行系統整合測試，三鶯捷運全程設置12座車站，據近三年實價登錄資料，沿線各站周邊直徑一公里（以經緯距離直線一公里統計，非實際行車交通距離）內房價平均成長17.5%，漲幅最大的是LB02媽祖田站的大樓產品，平均單價成長36.8%，LB04橫溪站與LB05龍埔站的華廈各成長36.3%、35.6%居後。

中信房屋研展室謝欣亞分析，媽祖田站位置在土城區主要幹道中央路上，可快速通往土城及三峽市區，由於距離頂埔科技園區車程不到10分鐘，原先區域房市交易就熱絡，尤其擁有千戶單位的中古社區「皇翔太陽城」就在附近，該社區2021年底每坪成交單價約26萬元，今年四月就已經有4字頭的成交紀錄，另外新建案如「鋐霖埼玉」每坪成交單價也已站上5字頭。

謝欣亞補充，未來媽祖田站規劃設計為地上25層、地下3層的捷運共構大樓，基地面積近3,000坪，大樓包含商場、公共托育中心、社區培力育成中心等公益設施，將補強周邊的生活機能，未來搭乘三鶯線僅一站即可轉乘板南線頂埔站，未來勢必會帶動區域發展，購屋主力為年輕家庭、周邊就業族群。

而LB04橫溪站與LB05龍埔站的華廈產品，前兩年的每坪成交均價都還在2字頭，近一年都已攀升至每坪35萬元以上；中信房屋三峽北大加盟店店長詹振華表示，橫溪站周邊的住宅以透天產品跟老公寓居多，但幾乎沒有在市場上流通，近幾年只有一個新案「荷蘊棧」，每坪成交單價約在36至38萬元，因此才會出現強勁漲幅。

媽祖 捷運

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