台灣地震頻繁 營建署：補助結構安全評估申請達8,453件

台灣地震頻繁，營建署自2019年起以危老條例為主軸，推動全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫，具體規劃「建築物耐震安檢措施」及「加速危險老舊建築物重建措施」，全面啟動建築物結構安全性能評估、弱層補強、危老重建等具體措施，呼籲全國民眾踴躍申請，讓居住環境更加安全與安心。

營建署表示，全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫推動耐震評估、重建或補強等補助措施時，需多次溝通協調住戶，並須由專業人員協助，需一定時間推動整合方能成案，未來將持續精進檢討相關補助措施，目前累計補助結構安全性能評估申請件數8,453件、弱層補強申請件數51件。

另目前補助重建計畫申請累計715件，近3年(109年~111年)平均申請約200案，已較過往平均35案有持續成長趨勢，未來營建署將持續強化宣導方式，提高執行成效，協助民眾改善居住安全。

營建署表示，歡迎有耐震評估或重建等需求之民眾，可向地方政府相關單位詢問並提出申請。另如有弱層補強需求者，營建署已委託國家地震工程研究中心成立專案辦公室，有補強需求者，可洽詢專案辦公室（諮詢專線02-6630-0237）提供相關協助。

營建署表示，2022-2025年計畫除持續推動原有2019-2021年計畫之耐震評估補強及加速危險老舊建築物重建等相關業務外，近年更不斷的精進相關的補助內容。

例如，針對老舊公寓補助地方政府輔導成立管理組織，提高民眾申請補助額度，其中耐震評估由每件6千元至8千元提高至每件補助1萬2千元至1萬5千元、弱層補強補助由220萬元提高至450萬元，且如耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分之住宅申請弱層補強補助比率可由45%提高至85%，期提高民眾申請誘因及大幅減輕負擔。

營建署也指出，考量民眾辦理重建或補強時，涉及工程專業需由專業人員協助，因此透過補助地方政府成立危老重建輔導團與弱層補強專案辦公室之方式，提供民眾諮詢服務、辦理說明會、整合提案、申請補強重建等協助，讓民眾可以更容易的申請到相關補助。