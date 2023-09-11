台灣好樂園徵選國際大使 體驗樂園魅力最高人氣獎3萬

交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動，歡迎在台工作、留學的外籍國際青年在9月30日前踴躍報名。活動將遴選50位國際大使，深入體驗兩天一夜、具有多元主題特色的觀光遊樂園遊程，並透過國際青年的視角與創意，向國際市場宣傳台灣好樂園的魅力，成為台灣樂園旅遊的最佳代言人。國際大使透過社群平臺分享觀光遊樂園的旅遊相片或影片，還有機會獲得高達3萬元的人氣獎金。

觀光局代理局長周廷彰表示，疫情前每年約有40萬國際旅客前來臺灣的觀光遊樂園，三年疫情期間，各業者均積極提升樂園的軟硬體實力，持續完備接待國際旅客的友善服務，一起朝今年600萬外國旅客來台的目標邁進。期待透過本次徵選活動，藉由在台外籍國際青年於社群媒體上的宣傳力，將台灣觀光遊樂園的多元特色與歡樂活力傳遞到世界各地，吸引更多國際旅客來台，並將觀光遊樂園納入不可錯過的景點之一。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌指出，本次活動各家觀光遊樂業者端出最吸睛、亮眼的六條特色觀光遊樂園遊程，並由國際大使們選出最想體驗及推薦的兩條遊程。遊程有「動物親親之旅」，走訪野柳海洋世界、遠雄海洋公園以及六福村主題遊樂園，近距離與陸地及海洋生物互動，是最富有教育意義的生態之旅；「滑雪與科技童趣之旅」到訪小叮噹科學主題樂園、尚順育樂世界與西湖渡假村，除了可以體驗全台唯一滑雪場，也可以感受科技帶來的樂趣，並在生態與環保兼具的渡假村放鬆身心。

「大小穿梭奇幻之旅」走訪小人國主題樂園、六福村主題遊樂園及麗寶樂園，從微小擬真模型穿梭到大型動物世界來去探險；「體驗台灣原住民文化之旅」到訪九族文化村、泰雅渡假村與杉林溪森林生態渡假園區，徜徉在森林的園區感受臺灣特有文化，原住民風情與熱情；「冒險與購物天堂之旅」走訪頑皮世界野生動物園、劍湖山世界及義大世界，於野生動物園中與遊樂園中冒險，最後到購物天堂滿載而歸；「飛越山脈與都會之旅」到訪九族文化村、九九峰動物樂園與麗寶樂園，搭乘纜車飛越在山脈之中，並乘坐摩天輪將都會的美景盡收眼底。