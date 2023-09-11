台灣好樂園徵選國際大使 體驗樂園魅力最高人氣獎3萬
交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作推出「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動，歡迎在台工作、留學的外籍國際青年在9月30日前踴躍報名。活動將遴選50位國際大使，深入體驗兩天一夜、具有多元主題特色的觀光遊樂園遊程，並透過國際青年的視角與創意，向國際市場宣傳台灣好樂園的魅力，成為台灣樂園旅遊的最佳代言人。國際大使透過社群平臺分享觀光遊樂園的旅遊相片或影片，還有機會獲得高達3萬元的人氣獎金。
觀光局代理局長周廷彰表示，疫情前每年約有40萬國際旅客前來臺灣的觀光遊樂園，三年疫情期間，各業者均積極提升樂園的軟硬體實力，持續完備接待國際旅客的友善服務，一起朝今年600萬外國旅客來台的目標邁進。期待透過本次徵選活動，藉由在台外籍國際青年於社群媒體上的宣傳力，將台灣觀光遊樂園的多元特色與歡樂活力傳遞到世界各地，吸引更多國際旅客來台，並將觀光遊樂園納入不可錯過的景點之一。
台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌指出，本次活動各家觀光遊樂業者端出最吸睛、亮眼的六條特色觀光遊樂園遊程，並由國際大使們選出最想體驗及推薦的兩條遊程。遊程有「動物親親之旅」，走訪野柳海洋世界、遠雄海洋公園以及六福村主題遊樂園，近距離與陸地及海洋生物互動，是最富有教育意義的生態之旅；「滑雪與科技童趣之旅」到訪小叮噹科學主題樂園、尚順育樂世界與西湖渡假村，除了可以體驗全台唯一滑雪場，也可以感受科技帶來的樂趣，並在生態與環保兼具的渡假村放鬆身心。
「大小穿梭奇幻之旅」走訪小人國主題樂園、六福村主題遊樂園及麗寶樂園，從微小擬真模型穿梭到大型動物世界來去探險；「體驗台灣原住民文化之旅」到訪九族文化村、泰雅渡假村與杉林溪森林生態渡假園區，徜徉在森林的園區感受臺灣特有文化，原住民風情與熱情；「冒險與購物天堂之旅」走訪頑皮世界野生動物園、劍湖山世界及義大世界，於野生動物園中與遊樂園中冒險，最後到購物天堂滿載而歸；「飛越山脈與都會之旅」到訪九族文化村、九九峰動物樂園與麗寶樂園，搭乘纜車飛越在山脈之中，並乘坐摩天輪將都會的美景盡收眼底。
「台灣好樂園 瘋玩國際大使」徵選活動歡迎在台就讀之留學生或領有居留證之外籍在台工作者報名參加，一起成為台灣好樂園的國際宣傳大使，共同見證樂園的無限魅力。
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