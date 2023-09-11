打炒房哪裡最抗跌？ 雙北5區入榜、這區季漲11%

今年第2季房市利空不斷，行政院公布平均地權子法，央行也祭出第五波房市管制。不過不少地區房價仍上漲，吉家網統計房價季漲幅前十行政區，台北市占三名最強，新北也有兩行政區入榜，合計五區占了一半。

前十名分別是高雄鼓山、台南新化、新北深坑、高雄小港，台中中區，台南南區，台北萬華、松山、南港，以及新北三峽區。

第一名的鼓山區，均價從第1季一坪28.1萬，第2季漲至31.4萬元，季漲11%；台南新化也漲10%，其他則多在6%以上。

吉家網企劃處長莊文樹分析，鼓山區是高雄蛋黃之地，成屋均價正式站穩3字頭，高級住宅區仍有表現空間，高鐵通車後鼓山與台北一日生活圈，豪宅價格在5-6字頭，仍有上漲條件。

另外台北市因落後漲勢，近期房價小步推升，近年漲幅不大，抗跌性強，萬華均價一坪不到60萬與緊臨的中正區落差25%，在市中心基期相較屬最低，吸收小資族低總價需求的客源，具有補漲意味。

松山區為台北市中心點，近年推出小坪數與低總價為訴求，預售銷售順𣈱，價格拉升且影響成屋房價上揚。

南港區因展覽館周邊中國信託商辦帶動加上台壽 LaLaPort 即將於明年完工，南港車站四鐵共構，商圈逐漸成熟，將成為台北新東區門戶，長線看好。

新北市深坑區因輕軌計劃核定在即，預計2030年完工，離台北信義計劃區十分鐘，成屋房價由委曲的2字頭躍升為3字頭，基期低加上長線交通建設利多，近一季漲勢全台第三。

新北三峽受惠三鶯捷運線利多，不但短線漲勢強勁，近五年來房價也是六都漲幅前五名，新北5年來漲幅居冠，後市持續看好。