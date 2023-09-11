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久陽8月營收2.58億元、年減38％ 螺絲本業尚待需求增溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）8月自結合併營收2.58億元，較去年同期減少38%，累計前8月合併營收24.15億元，較去年同期減少22.8%。

久陽表示，前八月合併營收比去年同期減少，主要是螺絲本業因客戶端庫存去化成效不彰，加上歐洲景氣疲軟需求下降，又逢暑假期間歐洲客戶休假，致下單及出貨未見起色，久陽表示，將機動調整接單策略將接單量最大化。展望2023年第3季，久陽表示保守審慎看待，近期雖然鋼鐵市場有回溫跡象，但買氣還未見明顯起色。

在子公司方面，台鋼運輸因貨運需求低迷、海運費雖有短暫提價，但長期趨勢未見明顯回溫，導致營收較去年同期大幅衰退﹔榮福代操的焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，8月營收亦回到正常表現。

營收 暑假

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