李同榮：房市死亡交叉將出現 但小資討不到便宜

吉家網發布2023年第2季季報，雖然打炒房修法過關，六都與新竹第2季與第1季平均房價仍小幅上揚0.84%。其中新北市、台中市小跌，台北、高雄、桃竹、台南小漲。

吉家網董事長李同榮分析，雖然房價沒有明顯鬆動。但短期餘屋增多，建商信心大減，建照量與開工量開始交叉下彎，預料未來兩季即可能與上升的完工使照量呈現死亡交叉，就會是此波房市反轉的訊息。

他表示，不過因市場剛需的支撐力強勁，成屋市場在高價跌與低價漲的環境下，房價會處於止漲卻不跌的盤整格局，綜觀房市會有反轉向下可能，但預期跌幅將會微乎其微。

他認為，觀望的自住客或小資族將討不到便宜，自住客不應過度期待小坪數低總價會下跌，可以關注人口淨流入抗跌區域擇優進場，此外，由於稅制打房不斷，加上未來房價漲幅有限，多房族可以適度調節手中閒置資產。

根據吉家網統計，六都與新竹與去年同期比較，房價同步上揚，平均漲幅4.28%，桃園新竹地區上漲7.3%居冠、其次為台南市6.9%、新北市4.9%。

以近5年上波低點至這波高點來看，台南市上漲86%最多，其次為台中市82%、高雄市61%、桃竹58%。不過台南、台中高點已過，分別出現在去年第三、四季。台北、桃竹、高雄三都，本季再創新高。

值得注意是新北市房價已不是過去二十年來台北房價的二分之一，桃竹地區也不是台北房價三分之一，中南部房價也逐漸縮小與台北房價差距，顯示高鐵軌道經濟發酵，一日生活圈造就南北房價漲勢翻轉，明顯縮小南北房價落差。