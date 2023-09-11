經濟選書／中間期限的力量

20年前，行為經濟學家丹‧艾瑞利（Dan Ariely）和同事克勞斯‧沃頓博屈（Klaus Wertenbroch）進行了一項實驗，證明了「中間期限」的力量。

當時艾瑞利在麻省理工學院教書，他在消費者行為課上告訴學生們，在這12周的學期結束前，他們要交三篇論文。所有論文都是在最後一天的課後才評分，但學生可以在這之前的任何時間繳交。但有個規定：他們必須為這三篇論文各自定下一個繳交日期。艾瑞利和沃頓博屈寫道：「學生必須遵守那個繳交日期，每超過一天，論文的整體成績就會被扣掉1％。」

合理的做法是把這三篇論文的繳交日期都定為上課的最後一天：這樣可以消除懲罰的可能性，學生也會有最多時間和靈活性來研究和寫作。有些學生就是這樣做，在最後一天上課時一次繳交三篇論文。但其他人比較了解自己，他們為前兩篇論文設定了較早的截止日期，這樣能迫使他們比較早開始準備作業項目。

為了讓實驗更完整，艾瑞利為另外兩個班級定了不同的規則。他們同樣有三篇論文要寫，但是有一個班被要求在學期結束時繳交所有作業。而另一班的每一篇論文都有固定的截止日期，平均分配在第四周、第八周和第12周。

所有的論文都繳交並評分後，艾瑞利比較結果。那些有固定截止日的學生表現最好，而那些必須在最後一天交所有論文的學生表現最差。然而，最有趣的結果是那個自行選擇繳交期限的班級。以班級整體而言，他們的成績比強制規定截止日期的班級差，但當艾瑞利排除了選擇在學期最後一天交三篇論文的學生分數後，這種影響就消失了。

艾瑞利寫道：「那些沒有為截止日期預留足夠時間的學生，拉低了班級平均成績。」無論是自我安排的還是外力強制，中間期限是獲得高分的最有效手段。

富爾頓的模擬服務一開始，就等於每天都是個中間期限，是讓員工測試技能、鞏固知識的機會。隨著馮格里奇頓將顧客數量從20人增加到40人，難度也愈來愈高。

每天的進步有一個附帶效果，就是讓服務生和廚師保持動力。在《哈佛商業評論（Harvard Business Review）》的一篇文章中，研究人員泰瑞莎‧阿瑪比爾（Teresa Amabile）和史蒂芬‧克拉默（Steven J. Kramer）提到一種心理效應，他們稱之為團隊在進行專案時的「小勝利」。

他們寫道：「當我們想到進步時，我們通常會想像實現長期目標或經歷重大突破的感覺有多棒。這些重大的勝利真的很棒，但相對來說它們比較稀少。好消息是，即使是微小的勝利，也能讓一個人的內在工作生活受到極大的鼓舞。」

他們請一家科技公司的團隊成員，每天填一份關於他們對工作感覺的調查。對於一名程式設計師來說，最正向的一天不是在某個大型專案結束的時候，而是在案子進行到一半時：「我弄清楚為什麼某些東西不能正常運作。我既欣慰又高興，因為這對我來說是一個小小的里程碑。」

布雷林、波賽斯和富爾頓餐廳的副主廚們，會用比這更辛辣的語言慶祝每一次成功的模擬服務，但背後的情緒都一樣。當你在打造一個有很多可活動零件的東西（比如一間新餐廳）時，過程中的每一小步都像是一場勝利。

（摘自《期限效應》，采實文化出版）