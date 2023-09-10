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兩岸恢復十個固定航點9月中全部開航 但包機部分仍掛零

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
經過半年，兩岸恢復的十個固定航班航點終於在本（9）月中全部開航，但開放的13個包機航點部分則是仍然掛零。桃機公司提供
經過半年，兩岸恢復的十個固定航班航點終於在本（9）月中全部開航，但開放的13個包機航點部分則是仍然掛零。桃機公司提供

經過半年，兩岸恢復的十個固定航班航點終於在9月中全部開航，但開放的13個包機航點部分則是仍然掛零，交通部官員表示，兩岸航點的開放會持續檢討。但旅遊業者認為，兩岸不開放團客，航點與航班都很難大幅增加，已開放飛航的航點以商務、探親和我前往大陸自由行的旅客為主，班次與客運量有限，13個包機航點在沒有旅客下很難開航。

據指出，因新冠疫情爆發，兩岸僅保留北京、上海、廈門、成都等四個城市可以載客，去年底兩岸疫情趨緩，航空、觀光業和商務旅客都希望可盡快恢復其他航點載客服務，以便利兩岸民眾往來，今年3月初陸委會宣布，開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等十個定期航班航點，而有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等13個航點，暫規劃得申請包機。

交通部官員表示，除原來的四個城市、五個航點（上海有虹橋、浦東兩個航點）外，我再開放的十個固定航點，包括深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州等六個城市先後復航，7、8月暑假期間有航空公司再開闢武漢、寧波、鄭州等航點，9月青島也將開航，至於包機航點部分，目前暫時仍未收到業者提出飛航申請。

雖然兩岸直航的航點僅恢復十餘個、飛航架次也大約是疫情前的一半，但隨著航點與航班增加，旅客量也逐月增長。根據交通部最新統計顯示，今年1月搭乘兩岸直航旅客僅有7.8萬餘人次，共飛航1,195架次，但到7月的旅客量已成長到39.8萬餘人次，共飛航2,747架次。

疫情 交通部 深圳

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