從校園到職場「企業倫理」成顯學！1企業行動進熱門關鍵字

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文／陳羿郿

隨著永續發展議題的興起，愈來愈多企業積極推動「企業倫理」的概念，強健組織的永續的DNA，一方面擴大自身的永續影響力，另一方面也成為投資人衡量一家企業的重要指標。



ESG、教育成「企業倫理」熱門關鍵字



進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/09/08～2023/09/07）「企業倫理」的熱門關鍵字，許多網友在討論ESG、環境、責任、人才、教育等。顯見各界也開始重新思考如何更有效推動企業倫理的教育。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

周俊吉獲頒2座水晶獎座 在政大商學院播下善的種子



其中，關鍵字出現「信義房屋」其自2012年與政大商學院共同創設以「企業倫理」為核心的「信義書院」，藉由研究與推廣，從教育源頭、經理人的養成過程注入更多對企業倫理的關注，以提高企業領導人對企業倫理的重視，提升產業的競爭力，強化國家永續品牌形象。

信義房屋表示，信義書院協助政大商學院規劃院內各專業領域倫理課程，成為全國首創將企業倫理設為博、碩、學士以及EMBA各學程必修科目的商學院，經由問卷回饋顯示，高達九成以上的學生會更了解並重視企業倫理與學術倫理。



此外，信義書院更補助國內學者撰寫企業倫理相關論文與個案，系統化提升研究質量；信義書院研究團隊亦將研究成果撰寫論文並投稿期刊，十年來全院累積超過60篇期刊論文發表，2020年跨界合作提出SDGs重要性調查報告與台灣永續專家觀點。



為持續擴大影響力，信義書院與國際校系進行企業倫理交流，並和企業合作辦理論壇講座、實習專案、工作坊及師資培訓等活動，並辦理教師研習，跟全台灣的大學教師分享企業倫理的個案教材，提升倫理與永續教育品質。



去年，信義房屋支持改建的政大公企中心落成，信義書院將以公企中心為據點，與公企中心合作開設企業高階經理人的ESG進修專班，並將串連信義書院的企業夥伴、永續夥伴們辦理更多的活動，持續發揮影響力。



9月1日，國立政治大學舉辦捐資頒獎典禮暨致謝茶會，會中感謝111學年度捐資政大的企業，其中信義企業集團創辦人周俊吉以公司與個人名義捐贈信義書院營運與政大公企中心改建獲頒2座水晶獎座。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月08日至2023年09月07日。