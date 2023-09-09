中油發起聯合淨灘 全台四區同步清淨海灘

為響應世界清潔日，台灣中油公司今（9）日舉行2023台灣中油「永續海洋 油你油我」聯合淨灘活動，號召全公司約1350名員工及親友眷屬參與，於北區、南區、東區及外島澎湖四區同步清淨海灘，以實際行動守護環境，今天上午9時起分別由董事長李順欽、總經理方振仁、發言人張瑞宗及油品行銷事業部執行長邱垂興帶領，在桃園竹圍漁港、花蓮七星潭、高雄林園濕地公園及澎湖龍門後灣沙灘等四區同步展開淨灘行動。

世界清潔日活動已是為全球性的活動，台灣中油自102年開始每年於全台各地知名風景區、步道或海灘等地舉辦淨山淨水活動，持續推動廠區周邊生態保育工作；中油董事長李順欽表示，台灣中油追求永續經營，致力落實環境保護，並以具體行動推廣節能減碳、愛護地球的觀念，希望藉由活動吸引更多民眾參與，共同守護台灣之美。

北區場由「中油環保潛水艦隊」授旗儀式揭開序幕，台灣中油桃園煉油廠原在107年成立「中油環保艦隊」，111年加入桃園市政府守護桃園海洋保育行列，號召從事水下設備檢修的潛水人員，組成「中油環保潛水隊」，以實際作為，延續保護藍色海岸線的重任，此次兩隊共組「中油環保潛水艦隊」參與淨灘，李順欽特別授旗給這群「水下英雄」，肯定環保潛水隊及環保艦隊的努力，象徵賦予守護環境任務，並展現台灣中油保育海洋的決心。

四區由各部門主管領軍，帶領員眷沿著步道、海岸及生態公園週邊，彎腰撿拾海漂廢棄物、漁網、浮球、寶特瓶等；各場地有的安排濕地導覽、環保知識搶答，有的設攤推廣Cup&Go來速咖啡，讓參與淨灘者不僅體驗到大自然之美，增進互動交流，更落實海洋環境保育，提供下一代更優質的居住環境，也期盼能將海洋永續精神傳承下去。