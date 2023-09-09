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台北六大捷運站 百家餐飲齊鳴 悠遊付回饋最高10%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付與台北六大捷運站(中山、雙連、忠孝復興、忠孝敦化、松江南京、南京復興)周邊精選百家商家合作，10月31日前以悠遊付消費回饋最高10%，再加碼精選13店優惠兌換券。悠遊卡公司提供
悠遊付與台北六大捷運站(中山、雙連、忠孝復興、忠孝敦化、松江南京、南京復興)周邊精選百家商家合作，10月31日前以悠遊付消費回饋最高10%，再加碼精選13店優惠兌換券。悠遊卡公司提供

台北捷運四通八達，周邊美食更是百家齊鳴，悠遊付與台北人潮眾多的中山、雙連、忠孝復興、忠孝敦化、松江南京、南京復興六大捷運站周邊百家餐飲合作，推出最高10%回饋，再加碼13家精選店家優惠兌換券，歡迎大家來逛街時掃悠遊付享受美食。

悠遊付與台北六大捷運站周邊店家洽談，精選出消費者最愛的百家商家，於9月1日至10月31日推出「捷運食客族 百店悠遊付」活動，凡在活動指定店家以悠遊付消費，每筆享8%悠遊付回饋金，每人最高回饋200元，總回饋上限10萬元，加上「天天悠遊付筆筆回饋2%活動」持續進行中，相當於使用悠遊付消費，最高可拿10%回饋。

另外，活動期間於上述指定店家使用悠遊付消費任一筆，再加碼取得13張優惠兌換券。憑券可於精選13家店消費享優惠，例如單筆滿100元現折20元、消費贈甜點等，每位悠遊付會員每店家優惠以一次為上限。本次活動店家及精選13店優惠券詳細資訊，請見活動網頁

(https://www.easycard.com.tw/offer?cls=1506473519,1506473490,1506473503,&id=1692588684)

「捷運食客族 百店悠遊付」活動合作店家類別，涵蓋手搖飲、咖啡店、麵包烘焙、早午餐、中式餐飲、甜點、在地小吃等，現在加入悠遊付，還有新會員價值300元大禮包，周末假日逛街時，別忘了拿出悠遊付，享用美食又拿好康回饋。

悠遊付 消費 捷運

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