新光三越《是誰的紙娃娃》9月8日起台中中港店華麗登場

新光三越《是誰的紙娃娃》今(8)日起在台中中港店華麗登場，首次透過實體造景與可穿戴式實體配件所打造的《是誰的紙娃娃》，以創作者的想像世界為引，透過新互動策展方式，展開具有啟發性與娛樂性協力共創、共同遊玩的美好時光，邀請大小朋友一起走入紙娃娃的夢幻國度。

「生活即文化」，台灣友善熱情、包容多元文化與積極創新的人文特質，造就國際間獨有的文化魅力，也孕育出許多創作人才。

自2011年起，新光三越《這夏》系列展覽，邀集了超過500組在地創作者，以表演藝術、傳統工藝、視覺設計等多種呈現方式，結合不同面向的議題與觀點，來詮釋當代文化之美，透過共創、共享、共好的理念，讓文化融入日常生活之中。

2021年起，《這夏》展覽走進第二階段《是誰》系列，訴求以創作者的創作核心發展作品故事，更加深入發掘台灣藝術家，以及更多元的創作面向、展示題材。

2023年《是誰的紙娃娃》巡迴展，開創性地以擁有無窮變化的紙娃娃系統為主題，力邀曾到日本展出的台灣親子插畫家藍聖傑BLUE、榮獲東京設計學院插畫科優秀賞及畢業製作優秀賞的Only Two、以《魔女》入圍日本京都漫畫大賞的台灣原創漫畫作者凱子包、媽祖娘娘三個聖筊指定週邊設計插畫家林花，以及法國安古蘭國際漫畫節常勝軍Eli Lin依萊共五位知名插畫家。

與台灣在地時裝品牌UUIN，以創新策展方式，依序打造—穿越歷史的勇士舞台、窺探女孩內心的女子宿舍、充滿魔法的童話世界、牽起緣份的月老神宮、時尚奢華的黃金年代等，共五種奇幻、有趣的沉浸式展場。

新光三越表示，雖然是孩時的遊戲，卻不侷限於傳統的創作題材，每個場景都具有世代的獨特文化，極其細緻而且充滿令人驚喜的彩蛋。

而創作者耗時半年，除了歷年作品的融合再創作，更為展場量身打造畫風精美的場景，現場展示超過500件的創作、收藏品，並以紙娃娃系統，提供近百套1:1真人比例的服飾與配件。

並設立了DIY創作區，備有近百顆藝術家設計圖騰印章，讓每一位來到展場的大小朋友都能發揮創意、自由選搭喜愛的配件，打造奇幻、有趣的沉浸式體驗，在享受主題式角色扮演樂趣的同時，也能參與創作，為自己創造專屬的色彩的穿搭創意。

此外，這次展覽更與藝術家攜手推出多款聯名限量周邊，出示APP會員即可免費領取「紙娃娃明信片套組」、FB拍照打卡有機會抽『藝術家聯名換裝磁鐵書』、LINE@好友限定抽『林老師聯名紅線御守』等。

每週假日更有參展藝術家的手作教室活動與主題假日市集，如：可愛包釦DIY、森林水彩繪畫，以及輕鬆動手作帥氣的武士刀，或可動式關節紙娃娃等可以立即上手又能夠發揮創意的童趣作品，是難能可貴的藝術家親授工作坊。