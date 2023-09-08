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桃園機場暑假客運量逾671萬超過預期 北美、中東旅客超越疫前水平

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場暑假客運量逾671萬人次，超過原本預估650萬人次，北美及中東地區旅客更是超越疫情前（2019年）同期水平，全年樂觀上看3,000萬人次。機場公司提供
桃園機場暑假客運量逾671萬人次，超過原本預估650萬人次，北美及中東地區旅客更是超越疫情前（2019年）同期水平，全年樂觀上看3,000萬人次。機場公司提供

疫後復甦力道強勁，暑假進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，機場公司今（8）日表示，暑假客運量逾671萬人次，超過原本預估650萬人次，北美及中東地區旅客更是超越疫情前（以下皆為2019年）同期水平，全年樂觀上看3,000萬人次。機場公司順勢在暑假旅運高峰期間，推廣機場捷運市區預辦登機自助報到，累計今年使用旅客及託運行李數已超越2022年全年總和，8月份更是創下疫後單月新高，用過的旅客稱讚省時省力好方便。

桃園機場公司副總經理李俊德表示，2023年暑假客運量為671.4萬人次，超過原本預期650萬人次103%，其中8月份每日平均10.9萬人，更達疫情前同期 13.9萬人的78.4%。統計今年1至8月客運量，出境892萬8,316人次、入境883萬7,452人次、轉機405萬869人次、過境6萬4,280人次，總計2,188萬人次，已恢復疫情前同期66.6％，全年可望突破3,000萬人次。

在航班架次部分，各區域航線陸續復飛，以7-8月暑假期間比較，2023年總航班為3.62 萬架次，約為疫情前同期 80%；其中東南亞航線為1.14萬架次，北美航線為3,477架次，均已超過疫情前同期航班數；客運量按航線分，除了向來是桃園機場大宗的東北亞之外，以北美、東南亞、及中東地區成長較為顯著，如7、8月份北美航班受益於轉機旅客持續增加及市場需求、及8月份A380復航後的中東航班，搭乘人數均已超過疫前水平。

機場公司在暑假期間，同步推廣市區預辦登機自助報到，以活動設計優化旅客辨識度，從流程和服務面雙管齊下，今年1至8月，利用市區預辦登機旅客人數5萬3,240人次，託運行李數5萬9,416件，已超越2022全年總和；而8月份使用旅客9,388人次、託運行李10,223件，更是創下疫後新高。現場香港旅客表示，從自助報到、自助行李託運、行李安檢確認完畢，只需短短幾分鐘即可完成，而且不用扛著行李到機場，就是市區預辦登機最方便的地方。

有鑒於桃園機場運量恢復，機場公司鼓勵航空公司推廣旅客使用自助化設備，包含中華（2610）、星宇（2646）、國泰、聯合、全亞洲、大韓及日本航空可辦理自助報到；中華、長榮（2618）、星宇、台灣虎航（6757）更陸續啟用自助行李託運 (SBD) 服務，減少報到櫃檯人力，加速報到服務效率，就連團體旅客也能輕鬆上手，故使用率穩定成長，8月份使用率已趨近疫情前水準。

機場公司在暑假期間，同步推廣市區預辦登機自助報到，以活動設計優化旅客辨識度，從流程和服務面雙管齊下。機場公司提供
機場公司在暑假期間，同步推廣市區預辦登機自助報到，以活動設計優化旅客辨識度，從流程和服務面雙管齊下。機場公司提供

桃園機場 疫情

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