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北巿景豐一區社宅今上梁2024完工 供90戶入住
台北市文山區景豐一區社會住宅新建工程今天舉辦上梁典禮，台北市工務局水利工程處工務科科長羅木榮表示，該社宅的基地面積為2439平方公尺，為地上14層、地下2層的鋼筋混凝土造建築物，預計於2024年9月完工，未來將提供90戶住宅空間。
台北市工務局長黃一平表示，景豐一區社宅在2020年開工，發包時恰巧碰上營建物價上漲、缺工、缺料的狀況，前後歷經許多挑戰，今天順利上樑，該建築也拿下了銀級綠建築和銀級智慧標章及耐震標章，明年如期完工後，會交付給台北市都市發展局。
羅木榮介紹，社宅規劃1、2樓會由台北市社福機構進駐，包括社區圖書室、公共托育家園等，而建築設計的住宅景觀窗，藉由不同樓層眺望山景，落實城市的居住美學，打造戶外更多地綠帶空間。
他說，周遭交通便捷，鄰近捷運萬隆站，也有景美運動公園的文山區公宅，藉此透過公共社福與商業空間的進駐，串連城市開放空間及綠帶，未來在景豐一區社宅旁已規劃二區社宅，日後將動工。
羅木榮強調，水利處在後續施工階段，持續加強施工品質的管控與督導，落成後將會移交給都發局、台北市社會局管理。
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