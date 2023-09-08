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高市地政局第3季將標售8筆土地 9/20日開標

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市地政局第3季將標售8筆土地， 9月20日開標，圖為雄中段土地。記者王昭月／翻攝
高市地政局第3季將標售8筆土地， 9月20日開標，圖為雄中段土地。記者王昭月／翻攝

高市地政局今天公布第3季開發區土地標售案共8標8筆，包括台鐵高雄車站周邊、楠梓區高雄大學旁、中都重劃區等「蛋黃區」土地，總底價19億2976萬6063元，預定9月20開標。

高市地政局表示，第3季土地標售作業已於7日公告，民眾可到四維行政中心7樓地政局索取標售海報及標單或直接上網到高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，或洽（07）3373451或3314942。

地政局指出，此次待標售的土地，像第71期重劃區即位於三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈；這季將推出1筆面積約545坪第五種商業區土地，前後臨九如二路及鐵新二街，近台鐵高雄及民族車站、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，使用強度高、住商皆宜。

高雄大學區段徵收區因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境；本季釋出1筆住三土地，面積約1582坪，地形方正，臨大學10街及大學17街，近藍田公園及楠梓家樂福商圈，為興建住宅大樓首選。

第92期市地重劃區距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳；本季推出2筆住宅區土地，1筆位於安樂四街，面積約527坪，可興建集合住宅，另1筆位於安樂一街，面積約19坪，適合興建自用住宅。

另第82期重劃區、五甲及大寮農地重劃區各推出1筆土地。中都重劃區串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在德旺街推出1筆住三土地，面積約179坪，近中都濕地公園及美都公園，區位條件佳。

重劃區 土地標售

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