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康健欣坐穩台灣美容儀器領域第一大 居業界隱形冠軍

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
康健欣總經理陳燕玉。（聯合報系資料庫）
康健欣總經理陳燕玉。（聯合報系資料庫）

生產出台灣第一支吹風機，而後轉向美容儀器領域發展、並獲得歐美知名化妝品品牌大廠合作的康健欣生化科技公司，在總經理陳燕玉的帶領下，早已坐穩台灣美容儀器領域的第一大，儼然是台灣美容儀器業界的隱形冠軍。

康健欣的前身，是成立於民國60幾年的台風電機（民國66年企業登記）。當時的台風電機，最為業界的津津樂道的，就是生產出全台第一支吹風機（鐵製機身），成為往後公司跨入美髮相關設備行業的起點。

民國72年，台風電機生產首台蒸臉器，正式跨入美容產業；而隨著民國80幾年中國大陸經濟的快速崛起，台風當時也擬進軍大陸市場發展，無奈對岸已有企業捷足先登、並將「台風」名稱進行註冊，因而暫停西進的計畫。

當時適逢大陸同業低價競爭，已在民國70幾至80幾年橫掃市場的台風電機，此刻開始思考是否將進行企業轉型與改變，因此於民國99年正式確定改名為康健欣生化科技，產品全數重新洗牌，並轉向更具科技感的美容、美髮儀器為主。

陳燕玉說，之所以取名為「康健欣生化科技」，主要是以健康美容專業儀器的生產廠商作為根基，並運用生命科學及生化科技的理念，不斷追求更穩定的品質和更具創新性的開發，生產工廠更獲得GMP認證。

在經營理念方面，陳燕玉表示，優於其他同業的技術本位，為康健欣的企業核心價值之一。隨著科技不斷進步，新型的美容儀器和技術不斷涌現，康健欣能夠不斷的與時俱進，提供客戶更有效、更安全的美容解決方案。

康健欣的核心價值之二，就是能夠將客戶的想法具體化。陳燕玉說，不論客戶端有任何天馬行空的想法，康健欣都能夠將其想法具體化，並落實在生產線上製造出實際符合客戶需求的產品，為客戶開拓出不同的產品或服務商機。

而核心價值三，就是產品可客製化、並可依客戶的需求貼牌生產。康健欣由於生產線極具彈性，又有包括3D列印等先進的生產設備，因此可針對客戶的各種需求批量生產，不會因客戶的單量不足就婉拒接單，使得客戶忠誠度極高。

此外，隨網際網路普及，數位營銷和在線銷售成為擴大市場份額的有效途徑，加上康健欣還與美容院、SPA中心和醫療機構建立合作關係，除擴大產品的使用範圍，還能增加銷售機會，落實「與客戶、消費者共創多贏」的經營理念。

產品品質極佳的康健欣，也積極擴展國際市場，每年參加多場國際展覽，目的就是要讓全世界看到康健欣在醫療器材領域的技術優勢。

康健欣甚至還跨界合作，如健身俱樂部、保健品公司等，這樣除可共享客戶資源，還能實現互惠互利。新近康健欣更提供長期服務合約或訂閱模式，藉以確保穩定的金流收入，並促進提升客戶忠誠度。

針對未來的努力方向，陳燕玉表示，康健欣從生技醫療的概念出發，隨時掌握國際最新的流行資訊，進而融合並延伸觸角至生技、醫療、保健和美容等各層面，立志未來研發的產品，能成為引領美容健康產業的領導潮流。

當然，隨著公司營運規模的不斷擴增，陳燕玉說，未來康健欣也不排除有進入資本市場的可能與計畫，畢竟，上市櫃對於提高公司知名度、加深客戶信賴感、及資金融通調度等方方面面，均具有相當正向的助益。

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