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近期重大工安事件頻傳 工程會將邀集相關單位開檢討會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市大直一處都更重建海砂屋建案昨晚驚傳嚴重下陷，疑似隔壁建案開挖所致，對於近期國內發生多起重大工安事件，工程會主委吳澤成今（8）日表示，近一個月內會邀集相關單位召開檢討會議。

台北市中山區大直街一處巷弄的連棟民宅，昨日晚間發生傾斜、坍塌的危機，初步判斷疑似是大樓附近建案在施工未做大底，導致土質問題地基不穩。

對此，吳澤成分析，會出現下陷的狀況，最主要是就是施工的時候把地下的土沙帶走所致，附近一定是有工程在實施，此次大直的案子應該是附近的工程要開發地下室，所以需要抽走土砂，因此導致發生此事件。

吳澤成也說，以往發生這樣下陷的狀況外界都會先怪罪水公司，但事實並非這樣，一定是土砂被先被掏空，才會水管脫管或是破裂狀況。

對於近期多重大工安事件，吳澤成說，接下來會邀集相關單位召開一個整體的檢討會議，預計會在一個月內召開。

吳澤成 建案 工安

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