冰淇淋加入中秋節伴手禮戰場 寶格月光珠寶盒冰冰有禮

中秋節快到，除了月餅之外，就連冰淇淋也加入中秋伴手禮戰場！中部知名的寶格冰淇淋，今年首度推出2023中秋限定禮盒「月光珠寶盒」，強調圓潤的冰淇淋就像中秋滿月的月亮一樣，獲得不少年輕族群喜愛。

寶格冰淇淋是隱藏在台中勤美誠品商圈的台灣在地品牌，創辦人陳苡榛表示，寶格冰品嚴選原料，為了讓消費者體驗台灣富饒的農產品，大量採用各縣市風味名物，讓許多客人一試成主顧。

更有香港遊客在疫情之前來訪一次便愛上，時隔三年，近期疫情趨緩可出遊後，立刻訂機票到台中遊玩，就為了再嚐一口寶格冰淇淋難以忘懷的好滋味。

寶格冰淇淋也邀請大家一同來寶格賞月趣，即日起至10月1日，寶格旗艦店推出中秋期間限定內用餐點-九宮格珠寶盒，活動價只要249元。

中間使用牛奶冰淇淋做成的月兔，外觀可愛吸睛，五球冰淇淋加上黑糖珍珠、自家熬煮的手工果醬等配料，份量十足適合兩人一同分享食用，繽紛的餐點搭配如同珠寶盒，帶給大家視覺、味覺雙饗宴。

今年寶格冰淇淋也加入中秋伴手禮戰場，推出中秋限定禮盒「月光珠寶盒」，月光珠寶盒內含18杯冰淇淋，原價1,800元，優惠67折，含運費冷凍宅配到府。

「月光珠寶盒」精選寶格冰淇淋六款經典人氣風味：巧克力純粹、養身桂圓、蜜香紅茶、抹茶紅豆、牛奶純粹、蘭姆葡萄，可供客人自選任意搭配。