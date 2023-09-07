安藤忠雄操刀 龍巖首座殯儀館「光之門」9月15日營運

龍巖（5530）今（7）日宣布由集團採自地自建方式興建的「光之門殯儀館」將於本（9）月15日正式進入營運期；龍巖指出，「光之門殯儀館」是由龍巖與高雄市政府以BOO（Build-Own-Operate）形式合作，為龍巖首座殯儀館；落成營運後，將可提供整合性的一站式治喪服務。接下來也將晉用在地人才，並比照公立殯儀館提供居民優惠服務，為當地就業市場和提升生活品質做出貢獻。

龍巖指出，「光之門殯儀館」由日本建築大師安藤忠雄親自設計，以「光」與「門」為設計概念，透過大面積玻璃牆引入流動光影，創造神聖獨特又溫暖的場域氛圍，也是安藤忠雄全球獨家設計的綠建築殯儀館作品。

龍巖董事長Kelly表示，「龍巖為服務生命存在，依循社會趨勢並致力創新。光之門殯儀館運用大量多媒體科技，創造更溫暖和撫慰人心的追思體驗，就是因應大眾對追思告別的需求逐漸改變，還有對科技環保的重視，尊重傳統並持續突破創新的最好例子。

「光之門殯儀館」位於高雄市立殯儀館南側100公尺處，基地總面積約497坪，全棟包含地上9層、地下2層，館內設施包含禮廳、靈堂、冰櫃、入殮室、悲傷輔導室與偵查室等，並配有專人服務，為在地民眾提供整合性的一站式治喪服務。

為滿足使用需求、提高公共服務品質，龍巖邀請世界級建築大師安藤忠雄親自打造現代化的「光之門殯儀館」，以在日本具有象徵「結界」意義的「門」與自然中的「光」為整棟建築的核心設計元素，巧妙運用光影多變和溫暖的特性，打造神聖獨特的場域氛圍。

建築大師安藤忠雄將門的概念擴大至整體建築結構，讓建築內部如同一個由門框架構而成、連續不間斷的白色空間。館內東側採用半透明玻璃為牆面設計元素，在陽光與陰影交錯間形成光的錯影；西側則使用玻璃磚構成「光之壁」，每個玻璃磚都象徵著不同的生命，成為讓人們追憶的記憶之牆。整棟建築引入光影貫穿，不同時間下光影自由流動在由門框形成的不同空間中，創造出如同被光渲染的「光之通道」，溫暖治癒生者同時也引領先人通往光明之境。

「光之門殯儀館」中導入數位科技，打造全台獨家首創的「多媒體科技禮廳」，運用禮廳主螢幕、天花板、地面與兩側牆面空間實現360度投影光牆，呈現從追思影片、點燈獻唱到公祭發引等不同追思告別內容，創造具沉浸感的唯美溫馨氛圍，配合專業禮儀師引導儀式，提供前所未有的全新追思告別體驗。

「光之門殯儀館」科技禮廳除以具不同香氛味、可供選擇的仿真花打造禮廳主花山外，還整合了電子外牌、電子輓聯等數位科技設備，建築各樓層空間識別也改以電子式門牌呈現，盡可能減少一次性物品，有效避免浪費又環保節能。

「光之門殯儀館」也在許多其他面向實現突破，提供從大體冰存、設立靈堂到告別追思最完整創新的一站式治喪服務。例如，館內冷凍室冰櫃是以用溫暖木質調的外觀呈現，打破既有的冰冷印象，也特別設置供往生者進行淨身與SPA禮體服務的化妝室空間。