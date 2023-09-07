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房租漲勢未停歇 8月租金指數年增又重回2%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

前兩月主計處統計房屋指數出現連兩個月租金指數年增跌破2%，不過租金上漲趨勢似乎並未終止，據主計處最新統計，8月租金指數的年增率又重新站上2%，反映租金上漲趨勢仍在，推估主要原因包括房價上揚帶動、物價通膨等因素有關，其中居住類的住宅維修費、房租及電費都呈現年增狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，每年的市場交易量大概3、40萬戶，不過租屋族推估可能有百萬戶規模，且租屋族通常是比較偏向買不起房的族群，因此租金上揚對於租屋族的影響甚大，但近幾年房價飆漲，通膨因素都快速推升房租，為了減輕租屋族的居住負擔，內政部推出300億50萬戶租金補貼，此舉讓不少租屋族受惠，不過，近期引發熱議的囤房稅2.0，則須觀察上路後，是否會出現漲租效應。

主計處統計，今年8月居住類漲1.77％，主因住宅維修費、房租及電費分別上漲2.94％、 2.01％及1.91％所致。其中房租指數為104.16，年增2.01%，過去的14個月中就有12個月的年增率達2%多，今年6、7月一度年增率跌破2%，若持續跌破2%租金可能漲勢趨緩，不過這個月公布資料又重新站回2%。

曾敬德指出，實務上房租過去幾年的漲幅感受度，遠超過租金指數呈現的幅度，不過趨勢上的確是一致，政府也積極推動許多租屋政策的補貼，不僅僅是針對租客，也針對房東幾乎比照自用的持有稅率，鼓勵房東作為公益出租人，不過因為近年房價實在漲太多，2016年後買進的可能有高額的房地合一稅，一但有出租行為，日後交易就可能沒甚麼節稅空間。

租金補貼 租屋 房租

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