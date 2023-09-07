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台北市預售屋成交均價破百萬 與中古屋價差持續擴大中

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新案房價有多貴？房仲業者依據實價資料，統計台北市住宅大樓預售屋及中古屋的成交均價，預售平均每坪101.3萬元，中古屋、成屋均價78.9萬元，預售比中古高28.4%，其中以北投區預售屋價格與中古屋差距最大，預售均價達到每坪104.9萬元，單價比中古屋高出80.6%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，市場多頭時建商收益豐厚、工料成本高及建案規劃貼近剛需等三大因素，讓新建案在政府強力打房之際堅守價格水平，如北投區具有北投士林科技園區議題帶動預售屋均價，呈現與中古屋房價的巨幅差距。

比較台北市各行政區預售屋及中古屋成交均價，北投區、中山區、大安居、松山區、信義區及中正區共6個行政區的預售屋平均成交價超過百萬元，大安區房價為台北市天花板，預售每坪170.4萬元、中古每坪105.8萬元，且預售單坪均價比中古均價貴64.7萬元，預售與中古價差最大的是北投區，預售平均要價104.9萬元，中古市場因還有老大樓單價僅2、3字頭，所以中古大樓平均58.1萬元。

住商不動產士北科加盟店店長郭秉杰表示，北投區受惠北投士林科技園區議題，近期新推案大多聚焦於此，今年揭露的新案成交價動輒百萬以上，其關鍵在於坪數及總價規模，新案二房帶車位的總價帶低，成為熱銷主流，買方需求強勁故能創造高單價，但總價超過5千萬的物件去化速度慢，超過6千萬則詢問度非常低。

此外，園區周邊的中古屋市場也受帶動，屋齡10~20年的大樓出現9字頭交易，公寓從5字頭拉升到7字頭，且園區周邊自住比例高，市場釋出少，買方選擇不多，所以沒有因政府打房形成買方市場，這也是支撐房價不墜的關鍵。

綜觀各行政區平均房價，預售屋僅剩萬華區及文山區不到9字頭，萬華區預售屋平均70.1萬元，文山區平均83.3萬元，是台北市新案市場中房價最親民的區域，郎美囡表示，萬華區及文山區的房價在台北市為相對低價區，且不像北投區、南港區具有政府大型開發計畫，不容易推出高單價的建案帶動房價水平，但也因如此，若想找購入門檻較低的新案，則可選擇這些房價親民區。

台北市住宅大樓之預售屋與中古屋、成屋均價。資料來源／住商機構
台北市住宅大樓之預售屋與中古屋、成屋均價。資料來源／住商機構

房價 預售屋

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