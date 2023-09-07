星宇航空探索日本武士的故鄉 12月1日起直飛名古屋

星宇航空（2646）今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。星宇航空積極佈局日本航線，名古屋為其第八個日本航點，也是中部地區的重要交通樞紐。名古屋的古今地位皆極其重要，不僅為日本「戰國三傑」的出身地，也是豐田汽車的發源地，為深具歷史觀光及商業價值的城市。星宇航空台北-名古屋航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。

名古屋是星宇航空日本中部的第一個航點，看重台灣人多元旅日型態，期望能替喜愛深度探索日本的旅客提供更多選擇。除了在名古屋市觀光，旅客也可選擇搭乘列車或是租車前往中部其他地區，如松本、金澤、新穗高，或是舉世聞名的白川鄉合掌村。

除了交通便利外，名古屋市本身亦充滿了歷史文化和受人喜愛的旅遊景點，還有獨具特色的美食及早餐文化，是一座值得細心發掘及品味的城市。對歷史人文感興趣的旅客，可參觀名古屋城，了解日本武士的生活，亦或是參拜被譽為三大神社之一的熱田神宮。親子旅客則可選擇造訪全日本唯一的樂高樂園，以及去年底甫開幕的「吉卜力樂園」，沈浸於經典動畫場景。當然，名古屋的特色美食也不能錯過，包括鰻魚飯、味增炸豬排和炸雞翅，早起的旅客不妨加入當地居民，悠閒的在咖啡廳體驗名古屋獨特的早餐文化！