星宇航空探索日本武士的故鄉 12月1日起直飛名古屋
星宇航空（2646）今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。星宇航空積極佈局日本航線，名古屋為其第八個日本航點，也是中部地區的重要交通樞紐。名古屋的古今地位皆極其重要，不僅為日本「戰國三傑」的出身地，也是豐田汽車的發源地，為深具歷史觀光及商業價值的城市。星宇航空台北-名古屋航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。
名古屋是星宇航空日本中部的第一個航點，看重台灣人多元旅日型態，期望能替喜愛深度探索日本的旅客提供更多選擇。除了在名古屋市觀光，旅客也可選擇搭乘列車或是租車前往中部其他地區，如松本、金澤、新穗高，或是舉世聞名的白川鄉合掌村。
除了交通便利外，名古屋市本身亦充滿了歷史文化和受人喜愛的旅遊景點，還有獨具特色的美食及早餐文化，是一座值得細心發掘及品味的城市。對歷史人文感興趣的旅客，可參觀名古屋城，了解日本武士的生活，亦或是參拜被譽為三大神社之一的熱田神宮。親子旅客則可選擇造訪全日本唯一的樂高樂園，以及去年底甫開幕的「吉卜力樂園」，沈浸於經典動畫場景。當然，名古屋的特色美食也不能錯過，包括鰻魚飯、味增炸豬排和炸雞翅，早起的旅客不妨加入當地居民，悠閒的在咖啡廳體驗名古屋獨特的早餐文化！
星宇航空目前飛航洛杉磯、峴港、胡志明市、河內、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、仙台、札幌、熊本、沖繩、新加坡、馬尼拉、克拉克、宿霧等 19個城市。機隊目前共有20架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及三架A350，預計今年10月將再交付第四架A350
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言