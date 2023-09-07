台中七期一哥地位動搖？水湳經貿園區奪新地王

台中水湳經貿園區地價衝破300萬元大關，奪下新地王。根據最新實價資訊，台中中央公園旁約683.4坪的文商段土地，今年6月以總價約22.7億元交易，暫居台中今年總價最高的不動產交易，換算土地單價達331.5萬元，大幅超越水湳重劃區單價280萬元的前冠軍，成為新地王，這也讓七期重劃區一哥地位被撼動。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，單價300萬元以上的土地都具有「高容積率」特色，尤其是七期的新四、新六，容積率分別達650%、600%，是台中市區開發效益最高的土地，因此價碼不同凡響；然而隨著七期發展成熟，高坪效精華地已相當稀少，而台中市區的新興重劃區中，只有水湳經貿的文商段部分土地，享有500%高容積率，使建商即使面臨打炒房干擾，仍重金卡位不手軟。

台灣房屋經貿中清特許加盟店店長劉文傑說，該地享有中央公園第一排景觀，兩、三年前，公園首排就有民間標售案開出380萬元價碼試水溫，今年出現新地王，符合預期。

劉文傑指出，水湳經貿園區地價比肩七期，得益豐富的建設硬實力，且近期市府啟動了「經貿段6、8地號」的地上權招商，預計引進國際級旅館及複合式百貨商場，使經貿園區未來發展更具想像空間；不過近期預售市場受平均地權條例新制衝擊，價量表現相對保守，估計業者會等到政策影響淡化後，再伺機推案進場。