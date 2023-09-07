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連九綠！ 專家：房價下修機會越來越渺茫

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住展雜誌公布最新市調，民俗月來到，8月北台灣預售屋推案量約450億元，較7月減少五成，不過在新青安貸款方案、通勤月票等新制影響下，8月北台灣整體新建案市況平穩，並以機捷沿線重劃區買氣較佳。

而代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年8月分數43分，較7月減少3.6分，對應燈號依然為綠燈，已連九綠。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於預售屋限制換約實施前出現的預售屋上車潮，稍微減輕北台灣新建案市場賣壓，且低總價產品銷況穩定，接下來要看到新建案房價下修，機會越來越渺茫。

根據住展調查，北台灣8月單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-中正「博愛賦御」及文山「碧水岸」、新北市-林口「和洲艾美」、桃園市-龜山「大華昇耕」、新竹縣-竹東「春福樸山」等案。

8月完工釋出的新成屋戶數將近3百戶，較上月小幅增加，不過仍沒有單一案量逾15億元以上的指標新案。

由於部分中小規模建案相繼結案，8月北台灣線上待售住宅建案數微幅下滑，新建案平均議價率則未出現明顯變化。

來客與成交組數部分，8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為23.5組／週，較7月減少3.3組，月減12％。8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.5組／週，較7月減少0.7組，月減21％。

成采錡表示，相對於7月市場來人、成交組數因指標新案銷售表現亮眼而成長，8月市場在新指標案數量較少、周末多雨天等因素影響下，接待中心來客量減少，進一步影響成交表現。

但若跟預售屋推案量水準差不多的6月比較，8月來人、成交組數指標分數未有落差，顯示北台灣新建案市況表現還算平穩。由於低總價產品銷況穩定，各地持續出現產品坪數小、總價門檻較低，但單價偏高的「低總高單價」建案，進一步推升區段行情。

2023年8月住展風向球。資料來源／住展雜誌
2023年8月住展風向球。資料來源／住展雜誌

建案 預售屋

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