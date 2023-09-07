快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

蘋果西打慘兮兮？99%產線停工欠薪、賣地求生 網友挺：無可取代

DailyView網路溫度計／ 林子洵
老牌飲料蘋菓西打陷入危機。 圖擷自就要蘋菓西打
老牌飲料蘋菓西打陷入危機。 圖擷自就要蘋菓西打

知名國產飲料「蘋果西打」是許多人從小到大，但生產該飲料的生產商大西洋飲料股份有限公司（大飲公司）在今（2023）年5月被桃園市衛生局查出含有不明白色物，因此遭勒令停產至今，讓大飲公司有99%的產線受到影響，營運陷入困難，近日公告處分不動產來解決營運問題。

公告處分不動產 解決營運需求

桃園市衛生局在今年4、5月公告大飲公司的產品含有黴菌、酵母菌等不明白色沈澱物，再加上生產線裸露、天花板有霉斑、管線斑駁等問題，因此勒令其全面停工，停工的產線佔大飲公司產線的99％，再加上錯過中元普渡、夏日等旺季，使得公司運營出現困難，還傳出積欠員工薪水，日前大飲已在1日晚間公告處分7筆不動產，預計淨處分利益約新台幣1.38億元。

▲蘋果西打陷入營運困難。

image source:IFB/@就要蘋菓西打

大飲公告處分不動產，處分台南市佳里區佳里段251-4地號等七筆土地，均屬非都市土地，經編定為特定農業區甲種建築用地，合計約1,039.54坪，總金額為1.38億元，預計淨處分利益約新台幣1.38億元，實際處分損益依會計師查核為準，交易相對人為臺邦開發建設股份有限公司，該筆金額將用於解決目前的營運需求。

引起網友熱議：「蘋果西打無可取代」

消息傳出後，引起PTT熱議，網友發文表示「之前突然想要找蘋果西打，結果都找不到」，詢問大家「蘋果西打，這次是不是真的不太妙？」，不少網友紛紛表示「一堆類似的產品想吃他的市場，不太妙」、「不是沒給過機會，不會做食品就該賣一賣轉手」、「蘋果西打還是很難取代啦」、「其他廠都喝過，蘋菓西打無可取代」、「沒有競品贏他，除非你味覺有問題」，也有網友開玩笑表示「它就真的最頂，不知道是不是那個白色沈澱獨家秘方的關係」。

公告處分不動產後掀熱議 單日聲量破3,002筆

蘋果西打生產商「大飲股份有限公司」於1日公告處分不動產，在網路上掀起熱議。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「蘋果西打」近一週的總聲量為4,532筆，在公告處分不動產當日聲量來到高峰3,002筆，可見網友高度關注。

▲「蘋果西打」近一週聲量趨勢變化。

image source《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月29日至2023年09月04日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『蘋果西打』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

麥當勞「螯龍蝦堡」飆2萬7千筆聲量！他吃完全身紅腫變「菠蘿麵包超人」…皮膚科醫師：少吃帶殼蝦蟹

什麼是「韓國酵母的摧殘」？白馬王子玄彬逃過一劫　顏值重返巔峰掀熱議

陸劇迷哀號！「流量小花」宋祖兒遭舉報逃漏稅2億　任嘉倫、劉宇寧等4男星待播劇恐禁播

蘋菓西打

延伸閱讀

蘋菓西打再出包！大瓶檢出黴菌、小瓶有沉澱物 全面停產

蘋果西打受停工影響逐漸絕跡 大飲賣地求生處分不動產

繼蘋果西打停工打擊後 大西洋飲料又因一錯誤遭罰3萬元

大飲接獲桃園衛生局產線暫時停工通知 停工項目占營收99%

相關新聞

麗晶之夜火熱！董娘俱樂部億級刷手現身 頂級珠寶品牌拿下超級大單

素有「董娘俱樂部」之稱的麗晶精品昨（6）日舉辦年度「麗晶之夜」，第一天就迎來億級董娘，出手買下一項上億元的珠寶單品，換言...

僅3成民眾用過循環杯 業者指推不動的關鍵在「不方便」

環保署今年起規定，連鎖超商及速食店必須有5%的門市提供循環杯，包括7-ELEVEN、全家與麥當勞等多家業者均響應。但今年訂定的目標是業者在販售產品中的循環杯使用比率要達到15%，消費者迄今使用率不高，環保團體認為應該推動價差機制提高使用率，但業者直言，各家業者的循環杯系統都不同，使用率提升的關鍵是消費者便利程度，要由政府出手整合。但環境部表示，由中央統整系統不一定會比較好，原因為何？

蘋果西打慘兮兮？99%產線停工欠薪、賣地求生 網友挺：無可取代

知名國產飲料「蘋果西打」是許多人從小到大，但生產該飲料的生產商大西洋飲料股份有限公司（大飲公司）在今（2023）年5月被桃園市衛生局查出含有不明白色物，因此遭勒令停產至今，讓大飲公司有99%的產線受到

國家檔案館新建工程 獲新北市工安獎特優 明年完工

我國首座「國家檔案館」，預計2024年完工、2025年正式落成啟用，近日先傳出捷報，「國家檔案館新建工程」榮獲第12屆新...

小黃三國時代！裕隆入主LINE TAXI逆襲和泰yoxi 不只看中叫車商機

裕隆集團投資LINE TAXI，日前已獲公平會審核通過，市場預期，未來裕隆與台灣大車隊、和泰yoxi的「小黃三國時代」將正式來臨。但裕隆看中的，其實不全然是計程車市場，而是LINE TAXI擁有的280萬廣大會員平台，及其與消費者「高頻互動」的能力，將進一步整合集團資源推出完整服務，在近期向主要對手和泰出招，一場交通移動服務（MaaS，Mobility as a Service）商戰全面開打。

口罩令鬆綁 美妝店笑了

口罩規定鬆綁，讓受疫情重創的化妝品零售業者鬆口氣，更激勵化妝品店數創新高，根據財政部資料，今年6月全台化妝品零售店共6,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦