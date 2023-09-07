蘋果西打慘兮兮？99%產線停工欠薪、賣地求生 網友挺：無可取代

知名國產飲料「蘋果西打」是許多人從小到大，但生產該飲料的生產商大西洋飲料股份有限公司（大飲公司）在今（2023）年5月被桃園市衛生局查出含有不明白色物，因此遭勒令停產至今，讓大飲公司有99%的產線受到影響，營運陷入困難，近日公告處分不動產來解決營運問題。



公告處分不動產 解決營運需求

桃園市衛生局在今年4、5月公告大飲公司的產品含有黴菌、酵母菌等不明白色沈澱物，再加上生產線裸露、天花板有霉斑、管線斑駁等問題，因此勒令其全面停工，停工的產線佔大飲公司產線的99％，再加上錯過中元普渡、夏日等旺季，使得公司運營出現困難，還傳出積欠員工薪水，日前大飲已在1日晚間公告處分7筆不動產，預計淨處分利益約新台幣1.38億元。

▲蘋果西打陷入營運困難。

image source:IFB/@就要蘋菓西打

大飲公告處分不動產，處分台南市佳里區佳里段251-4地號等七筆土地，均屬非都市土地，經編定為特定農業區甲種建築用地，合計約1,039.54坪，總金額為1.38億元，預計淨處分利益約新台幣1.38億元，實際處分損益依會計師查核為準，交易相對人為臺邦開發建設股份有限公司，該筆金額將用於解決目前的營運需求。

引起網友熱議：「蘋果西打無可取代」

消息傳出後，引起PTT熱議，網友發文表示「之前突然想要找蘋果西打，結果都找不到」，詢問大家「蘋果西打，這次是不是真的不太妙？」，不少網友紛紛表示「一堆類似的產品想吃他的市場，不太妙」、「不是沒給過機會，不會做食品就該賣一賣轉手」、「蘋果西打還是很難取代啦」、「其他廠都喝過，蘋菓西打無可取代」、「沒有競品贏他，除非你味覺有問題」，也有網友開玩笑表示「它就真的最頂，不知道是不是那個白色沈澱獨家秘方的關係」。

公告處分不動產後掀熱議 單日聲量破3,002筆

蘋果西打生產商「大飲股份有限公司」於1日公告處分不動產，在網路上掀起熱議。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「蘋果西打」近一週的總聲量為4,532筆，在公告處分不動產當日聲量來到高峰3,002筆，可見網友高度關注。

▲「蘋果西打」近一週聲量趨勢變化。

image source《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月29日至2023年09月04日。