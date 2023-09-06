麗寶福容跨年房9月20日開賣 賽車旅店三天兩夜每人不到六千

台中麗寶福容大飯店每年秒殺的「跨年住房」專案，將在9月20日上午10點準時於麗寶福容大飯店官網開賣，三天兩夜再加贈麗寶樂園、摩天輪門票的雙人專案，每人最低不到6,000元。隨著疫情解封、國內旅遊顯著成長，今年的跨年住房詢問度也大幅提升。

今年邁入第八年的麗寶跨年晚會，每年吸引超過10萬名遊客，今年也有浪漫絢麗的「麗寶耶誕新年城」活動。

麗寶樂園渡假區表示，入住麗寶福容大飯店絕對是最方便的安排，從飯店步行5分鐘即可抵達麗寶樂園、OUTLET、跨年晚會現場，可以玩樂園與逛街到最後一刻，回房休息片刻再至晚會現場，觀看星光熠熠的精采演出，與眾人一同開心倒數迎接2024年，欣賞全台最大摩天輪燈光與高空煙火秀。

麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店的跨年住宿專案，入住期間為2023年12月30日至2024年1月1日。

麗寶福容大飯店三天兩夜跨年專案內容包括早餐每人2客、晚餐每人1客、探索世界單園雙人雙日票、雙人摩天輪搭乘券、飯店同樂券等豐富內容，每人最低1萬元起。