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12國參與泛太平洋不動產估價研討會在台登場 淨零綠建築估價成焦點

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
負責主辦第31屆泛太平洋不動產估價、顧問與經營國際研討會的大會主席、暨中華民國土地估價學會理事長彭建文表示，上一次在台灣舉辦此年度盛事是在2004年，將近20年後，再度成功爭取在台舉行。透過本次研討會將最新的產業專業知識與資訊引入台灣，同時建立國際溝通管道，對於台灣不動產估價界的發展具意義重大。中華民國土地估價學會提供
負責主辦第31屆泛太平洋不動產估價、顧問與經營國際研討會的大會主席、暨中華民國土地估價學會理事長彭建文表示，上一次在台灣舉辦此年度盛事是在2004年，將近20年後，再度成功爭取在台舉行。透過本次研討會將最新的產業專業知識與資訊引入台灣，同時建立國際溝通管道，對於台灣不動產估價界的發展具意義重大。中華民國土地估價學會提供

第31屆泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會，今（6）日在新北市將捷金鬱香酒店隆重登場，本次國際研討會將以「COVID-19 與全球政治經濟對不動產的影響」(The Impacts of COVID-19 and Global Political Economy on Real Estate)為主軸，共吸引太平洋沿岸諸國、日本、韓國、美國、澳洲、紐西蘭、及東南亞等多國的12個會員國、逾500位國內外人士參與，並舉辦多場專業座談以及超過20篇的國內外學術論文發表。活動並邀請到內政部次長花敬群、新北市副市長陳純敬、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任進行開幕致詞。

負責主辦本次國際會議的大會主席，同時也是中華民國土地估價學會理事長的彭建文表示，上一次在台灣舉辦此年度盛事是在2004年，很榮幸在將近20年後，再度成功爭取在台舉行。透過本次研討會將最新的產業專業知識與資訊引入台灣，同時建立國際溝通管道，對於台灣不動產估價界的發展具意義重大。

本次國際研討會主軸聚焦在淨零趨勢下的都市未來發展、永續建築價值與綠建築的溢價研究、大量估價法與不動產稅基評估之運用、疫後的商用不動產市場、不動產科技的演化等，都是當前不動產市場與估價亟欲探究的方向。藉由各國專家學者、各國不動產估價師，與多個國家的財政、地政單位齊聚會場，對於未來不動產政策發展、財政稅賦以及產業數位轉型提供與國際交流的平台。

今日活動邀請內政部次長花敬群進行開幕演講，針對打造多元且具包容性住宅市場進行分享，演講中指出台灣住宅市場長期面臨供需不均及購屋負擔沉重的結構問題，而租屋市場相對不成熟，使租屋族更加弱勢。

花敬群指出，為了提供更多包容可負擔且永續的住居空間給需要民眾，政府從租屋專法、租金補貼積極著手，藉由輔導專業租賃服務產業的發展，提升整體的租屋市場品質，同時也盤點各部會資源，透過從多元財務籌資機制與創新經營管理，達到社會住宅永續運作的理想，8年20萬戶社會住宅的目標，預計於明年底可望達標，同時亦推動危老重建與公辦都更，使居住環境的改善與高齡化社會的需求得以配合，透過多元管道打造效率與公平相容的住宅政策。

將近20年後，台灣再度成功爭取泛太平洋不動產估價、顧問與經營國際研討會在台舉辦，本次共吸引太平洋沿岸諸國、日本、韓國、美國、澳洲、紐西蘭、及東南亞等多國的12個會員國、逾500位國內外專業人士參與；國內部分，包括內政部次長花敬群、新北市副市長陳純敬、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任均到場致詞。中華民國土地估價學會提供
將近20年後，台灣再度成功爭取泛太平洋不動產估價、顧問與經營國際研討會在台舉辦，本次共吸引太平洋沿岸諸國、日本、韓國、美國、澳洲、紐西蘭、及東南亞等多國的12個會員國、逾500位國內外專業人士參與；國內部分，包括內政部次長花敬群、新北市副市長陳純敬、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任均到場致詞。中華民國土地估價學會提供

租屋 花敬群

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