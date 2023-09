12國參與泛太平洋不動產估價研討會在台登場 淨零綠建築估價成焦點

第31屆泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會,今(6)日在新北市將捷金鬱香酒店隆重登場,本次國際研討會將以「COVID-19 與全球政治經濟對不動產的影響」(The Impacts of COVID-19 and Global Political Economy on Real Estate)為主軸,共吸引太平洋沿岸諸國、日本、韓國、美國、澳洲、紐西蘭、及東南亞等多國的12個會員國、逾500位國內外人士參與,並舉辦多場專業座談以及超過20篇的國內外學術論文發表。活動並邀請到內政部次長花敬群、新北市副市長陳純敬、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任進行開幕致詞。

負責主辦本次國際會議的大會主席,同時也是中華民國土地估價學會理事長的彭建文表示,上一次在台灣舉辦此年度盛事是在2004年,很榮幸在將近20年後,再度成功爭取在台舉行。透過本次研討會將最新的產業專業知識與資訊引入台灣,同時建立國際溝通管道,對於台灣不動產估價界的發展具意義重大。

本次國際研討會主軸聚焦在淨零趨勢下的都市未來發展、永續建築價值與綠建築的溢價研究、大量估價法與不動產稅基評估之運用、疫後的商用不動產市場、不動產科技的演化等,都是當前不動產市場與估價亟欲探究的方向。藉由各國專家學者、各國不動產估價師,與多個國家的財政、地政單位齊聚會場,對於未來不動產政策發展、財政稅賦以及產業數位轉型提供與國際交流的平台。

今日活動邀請內政部次長花敬群進行開幕演講,針對打造多元且具包容性住宅市場進行分享,演講中指出台灣住宅市場長期面臨供需不均及購屋負擔沉重的結構問題,而租屋市場相對不成熟,使租屋族更加弱勢。