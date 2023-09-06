不是大安、信義區！七都這裡買房最辛苦「要花一甲子」

房價飆漲，買新屋愈來愈難。591 公布七都新建案房價所得比統計，各行政區房價所得比最高的不是台北市大安區或信義區，而是松山區，快要一甲子才買得起新建案；最友善的區域是台南市學甲區，只要12.8年就買得起。

特別的是竹北市近年來房價飆漲，新建案開價屢見7~8字頭單價，平均總價已來到1,400萬，但卻因為竹北客群收入驚人，反而擠進買新房最友善區域前五名，僅需14.6年就能買新房。

根據591新建案統計平台上七都各行政區新建案平均單坪開價，以常見自住使用的25坪為基礎計算出各區新屋總價，並比較財政部公布之110年綜所稅各行政區所得總額的中位數，計算全台新建房價所得比。

其中自住客最辛苦區域莫過於台北市，需要不吃不喝37.4年才能購買新房，最輕鬆區域則是在桃園市，僅需12.3 年，桃園市目前尚有新屋、觀音、楊梅等平價區，吸引不少首購族目光。

若細分至行政區來看，最輕鬆的是在台南市學甲區，25坪新房總價落在500萬左右，對比所得中位數，僅需12.6年就能買新房，近期在西港地區陸續有華廈案進場，交易穩定。

接下來依序為高雄市林園區、新竹縣竹北市、桃園市楊梅區及新竹縣新豐鄉，讓人訝異的是竹北市近年來房價飆漲，新建案開價屢見7~8字頭單價，但是竹北客群多是竹科科技新貴，收入同樣驚人，平均下來僅需14.6年就能買新房，擠進買新房最友善區域季軍。