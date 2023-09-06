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下班採買好方便！這站近生鮮超市、房價最便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞東醫院站不僅鄰近生鮮超市，成屋平均單價也低。圖／永慶房屋提供
亞東醫院站不僅鄰近生鮮超市，成屋平均單價也低。圖／永慶房屋提供

隨著健康意識的抬頭，越來越多上班族選擇在家自煮。永慶房屋統計距離生鮮超市100公尺內、成屋平均單價最低的前十名捷運站點，亞東醫院站以平均單價44萬元價格最實惠，南勢角站交易量最熱絡，近一年成屋和預售屋交易高達723件。

雖然台北捷運各站點周遭生活機能都相當良好，但是在距離站點100公尺內即有生鮮超市的捷運站仍屬少數。其中，位於板橋區的捷運亞東醫院站不僅鄰近生鮮超市，成屋平均單價更是其中最低，位居榜單第一。

另外，預售屋的價格在榜單中也屬相對實惠，平均單價為60.7萬元，名列第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，亞東醫院站周遭不僅有生鮮超市方便採買，公園、圖書館、醫院、學校等設施也都在步行範圍內，生活機能相當完善。加上鄰近的「Tpark科技特區」於近幾年來陸續有重要產業進駐，有望帶動地區持續發展。考慮到亞東醫院站周遭相對實惠的4字頭房價，可說是高CP值的購屋區域。

綜觀前十名榜單，中和區和三重區均有三站上榜。其中，三個三重區的捷運站點，成屋單價均在50萬元以下；在中和區中，除了永安市場站單價站上5字頭，其餘的捷運秀朗橋站、捷運南勢角站成屋單價也都在4字頭。預售屋的單價則位於60-66萬元之間，房價也相當具有競爭力。

陳金萍表示，三重和中和都是新北市開發相對早的區域，因此生活機能相當完整。再加上相對台北市、以及新北市精華地段來得實惠的房價，因此吸引不少民眾居住置產。

她表示，近一年這六處捷運站，除了秀朗橋捷運站因周遭腹地較小，導致交易量較少外，其餘五處捷運站近一年都有400多件以上的房市交易量，房市相當熱絡。而捷運南勢角站交易量最驚人，成屋交易量高達604件，含預售屋則高達723件，平均一天成交將近兩件。

台北市唯二上榜的站點，分別為北投區的捷運新北投站和文山區的捷運景美站。

陳金萍指出，北投區和文山區，為台北市房價相對低檔的區域，而新北投站和景美站都位在該行政區生活機能良好的區域，再加上捷運站出口處即有生鮮超市，生活採買相當便利。對於有意入主台北市，追求生活機能，同時又希望房價相對親民的民眾而言，是不錯購屋地點。

距離生鮮超市100公尺內、成屋平均單價最低前十名捷運站中，新北投站和景美站是唯二上榜的台北市捷運站。示意圖／永慶房屋提供
距離生鮮超市100公尺內、成屋平均單價最低前十名捷運站中，新北投站和景美站是唯二上榜的台北市捷運站。示意圖／永慶房屋提供
資料來源／永慶房屋
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捷運 房價

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