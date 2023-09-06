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「正港」金店面 法人2.66億無貸款當銀行房東

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
法人買下新莊金店面，當銀行房東。圖／台灣房屋中正富國店提供
法人買下新莊金店面，當銀行房東。圖／台灣房屋中正富國店提供

實價揭露，新莊區中正路今年6月有店面交易，1~5樓共908坪，一樓為銀行，總價2.66億，為今年上半年新北市總價第二高店面交易，由法人無貸款的方式買下。

台灣房屋集團趨勢中心統計目前今年新北市總價前五名的店面交易，第一名也在新莊，是中平路3.23億的店面，目前仍由玉山銀行承租。新揭露新莊中正路店面位居第二，為中國信託丹鳳分行承租。

第三名是林口忠孝路三層樓透店，前身為家具店；第四名為蘆洲集賢路樓店，現由特力屋承租；第五名則是板橋漢生東路六層樓透店，目前為幼兒美語機構。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北店面成本比台北低，因此這類型高總價店面，多半坪數大，最適合家具、批發量販店等，需要大坪數空間陳列的產業；若地段機能佳，也會優先被連鎖品牌分店或銀行分行承租，往往出租率和穩定性雙高。

今年新北的高總店面，前兩名都是由銀行業者進駐經營，張旭嵐指出，銀行為高度特許行業，一旦開設租用，都是至少五年以上的長期租約，穩定性高，業種又頗招財納福，是許多房東的最愛，因此市場有這類帶租約店面釋出，自然也更為搶手。

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新成交店面近捷運丹鳳站、裕民市場，店面能見度佳。該筆交易除了一樓店面外，還包括樓上辦公室空間，因此總價不低。

不過此店面原本已有銀行業者多年穩定承租1、2樓，對買方來說，擁有穩定的租金來源，連同樓上辦公室，租金投報率若有2.5%以上，屬於值得評估投入的標的物，適合以長期持有來規劃進場。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

玉山銀行 銀行業 租金

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