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六福「大樂齡旅遊」突破年齡框架 獲國際PATA金獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福大樂齡旅遊服務以獨特的「動物」、「歡樂」為主要元素，打造彈性專屬、兼具慢遊。圖/六福集團提供
六福大樂齡旅遊服務以獨特的「動物」、「歡樂」為主要元素，打造彈性專屬、兼具慢遊。圖/六福集團提供

六福（2705）今年以獨步全台的「大樂齡旅遊」，勇奪2023亞太旅行協會 （Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Awards）「永續發展與社會責任－給所有人的旅遊」金獎，是台灣唯一獲獎企業。

根據國發會報告，台灣人口老化速度全球第一，超過65歲的高齡族群在2015年已達到總人口的12%，預計在2025 年時會急速上升至20%，成為所謂的超高齡社會。有鑑於此，六福旅遊集團積極布建樂齡觀光產業鏈，以六福獨特的「動物」、「歡樂」為主要元素，整合9個來自不同產業的合作夥伴，從旅行業、交通業、顧問業、藝文界、飯店業，甚至是醫療業等，首創旅遊規劃師及圓夢管家團隊，打造全家彈性專屬、兼具慢遊的旅遊體驗，提升熟齡族旅遊生活品質。

六福「大樂齡旅遊」突破年齡框架，以在地共生的深度旅遊為主，從二天一夜到一日遊，無論是輕鬆自在的家庭旅遊、行動自如的銀髮族自助行，或家有無法自理長者而未曾再出遊的家族，需要旅遊規劃師及圓夢管家團隊共同協助的喘息旅遊，除了位於六福場域的關西六福莊喘息旅遊住房專案、六福淺山農遊體驗、六福村主題遊樂園一日遊，也有結合周邊景點的花樣客庄假期住房專案、台北六福萬怡酒店的散策旅遊住房專案等，希望讓銀髮族享受健康、優雅、輕鬆無負擔的美好旅遊。

六福表示，希望藉由「旅遊」這張社會處方箋，能成功帶動社會正視且關懷老後的尊嚴生活，同時呼應聯合國永續發展目標的第三項(SDG 3)「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」、第十項(SDG 10)「減少不平等」。

後疫情時代，台灣觀光業將是價值戰而非價格戰，觀光業將以高端、精緻的分眾市場為主，如何在趨勢中找到破口，創造客戶需求，提升產業競爭力，建構觀光新型態，成為重要課題。六福旅遊集團成立超過半世紀，每年服務數百萬人次，能夠精準掌握不同族群需求，未來也將深耕永續旅遊，結合台灣在地創生，提供更多元豐富的獨特旅遊體驗。

觀光 銀髮族 人口老化

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