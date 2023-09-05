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明年訂單復甦趨於明朗 法人調高這檔成衣股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然短期仍面臨庫存調整干擾，但隨Lululemon上修展望、通路商庫存去化順利、Nike 庫存調整告一段落，法人表示，儒鴻（1476）訂單復甦趨於明朗，長單比例提高，上修明年獲利預估值，並調高目標價及投資評等為「買進」。

法人分析，Nike為儒鴻最大客戶，營收占比由2021年約13.0%提高至 2022年的16.1%，營收貢獻度成長 38.0%，至於其他客戶方面，Lululemon、Under Armour、Target、Athleta占比分別為 8%至9%、8%、5%、6%至7%，合計前十大客戶營收比重約五至六成。

儒鴻近期再納入戶外品牌新客戶，包括 Aritzia、Patagonia，主要是既有產品線市場已經飽和，規畫拓展新產品線至機能運動服飾，先向儒鴻採購針織布料，未來有機會再承接成衣訂單，是未來重要成長動能來源。

觀察三大運動品牌，法人指出，Nike存貨連三季滑落，營運展望揭示毛利率先抑後揚，營收動能先低後高，隱含之後無需再降價促銷，庫存調整近尾聲；Adidas存貨連二季滑落，但上修展望，至於Lululemon營收動能維持強勁，雖然存貨增加，但增速低於營收，營運展望樂觀，透露美歐終端市場逐步走出庫存調整干擾，2024年品牌商訂單復甦態勢將趨於明朗。

產能方面，儒鴻印尼第一期成衣廠月產能 100 萬件，成衣出貨量在65至110萬件間，產品以針織服飾為主，第二期廠已完成裝機及試車，預計今年底月產能提高至 200 萬件，每月出貨量規畫為 200 至 240 萬件區間。

目前訂單緩步復甦，儒鴻印尼廠稼動率由先前 58%至59%回升至六成以上，隨長單比例增加，規畫明年第2季稼動率逐步提升至 100%，目前主要承接 Nike訂單，也有Under Armour、Athleta及 Lululemon訂單，預估2023年底印尼廠成衣產能占比可提升至 20%。

法人表示，儒鴻近期已開始承接明年第2季訂單，長單比例逐漸提高，短單比例已由上半年約四成，逐步降至下半年的三成以下，接單狀況逐步回溫。

儒鴻 營收 Nike

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