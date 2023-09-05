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喚起消費魂 台中購物節「就是愛購物」創意提案徵選開跑

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
去年台中購物節「等你來秀」創意提案徵選活動熱鬧滾滾。台中市政府提供
去年台中購物節「等你來秀」創意提案徵選活動熱鬧滾滾。台中市政府提供

「2023台中購物節」將於10月下旬起跑，今年舉辦「就是愛購物」創意提案徵選活動，邀請大家一同分享在台中的購物體驗，徵件活動今(5)日開跑，採網路報名，分為海選、初賽、決賽三階段，最後15組獲獎者，總獎金60萬元，首獎高達20萬元。

台中購物節歷經四屆，每年都成為全國民眾引頸期盼的消費盛事，去年台中購物節「等你來秀」創意提案徵選活動，短短19天就募集493件創意，最終由一首串連台中吃喝玩樂的創作歌曲獲得首獎，引發熱烈迴響。

經發局表示，今年「就是愛購物」創意提案徵選，投稿形式不限，無論是街頭的特色小店，或是隱藏在巷尾的在地小吃，任何好味道、好店家、行旅小鎮鄉間的悠遊自在與豐沛人情均可。

或是分享回憶中學校旁夏日消暑的三種冰、老家雜貨店的親切問候，還是當時帶著女友約會的牛排館、馬路旁冬季暖心的一杯枸杞酒等。這些購物體驗都伴隨著美好記憶，潛藏在民眾的台中消費魂，歡迎展現對台中購物的熱愛。

今年台中購物節來到第五屆，市府再次邀請民眾以「就是愛購物」為題，從台中購物節出發，表現對台中購物的熱愛，並於舞台展現、勇敢發揮，進入決賽的15組參賽者皆能獲得獎金，其中首獎可獲20萬元。

此活動採三階段方式進行，不限個人或是組隊參賽，作品呈現形式不拘，但須以可舞台展現的形式為主；海選期間先以1,000字以內文字描述創作理念、核心主題，通過海選後挑選出20組進入初賽表演，再評定15組獲決賽資格。

評分將依購物滿意度(主題契合及完整)、消費精準度(技術性、台風)、血拚狂熱度(共鳴度)及在地人情溫度(呼應本市產業、店家或人文風情等)面向為評審標準。

值得一提的是，為呼應市府今年第五屆台中購物節振興百工百業、庶民經濟及平衡城鄉經濟等議題，作品如呈現本市商圈、市場、夜市，或山、海、屯指定十個行政區，無論是好吃、好買、好玩，或分享景點風光、人文風情等，都將列為評審加分項目，鼓勵大家發掘在地好店家、遊逛好行程、豐厚人情味。

經發局說明，2023台中購物節將於10月起跑，其中「就是愛購物」徵件競賽網路報名時間至9月22日截止，歡迎民眾踴躍投稿。本次採網路報名(https://www.surveycake.com/s/7349e)，至專區填寫表單即可參與。

消費 台中市

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